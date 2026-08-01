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Jovana Tomić Matora pojavila se večeras na snimanju emisije na Pinku, ali joj društvo nije pravila emotivna partnerka Dragana Stojančević. Matora je otkrila da li je između njih dve sve u redu, a tom prilikom osvrnula se i na bivše cimere iz rijalitija.

- Žena hoće da zatvori trafiku, da me gleda! Kaže samo je mene čekala! Mene vole svi! Vozač sa Pinka me dovezao, hvala Bogu pa ih imam. Dragana je kod kuće, sve je kako treba, gleda me večeras - rekla je prvo Matora za domaće medije, pa dodala:

1/11 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora Foto: Petar Aleksić, Printscreen YouTube, Printscreen Instagram

- Asmin pobesneo na mene? Nemojte da me za***avate! Ovo je malo što ću reći što će tek da usledi posle! E, takav ima da se gazi. Pravi se da je šmeker, a ne radi ništa tog tipa.Sa kim si se je**vao, ma daj... - kazala je potom.

O ulasku Filipa Cara i Anđele Đuričić

- Filip Car ulazi u Elitu 10? Volim ga. On je suva inteligencija, on mi je drag. Što se tiče Anđele Đuričić, to je druga priča, al' ako, nemam ništa protiv. Ja kažem sve što mislim - navela je ona, te se osvrnula na Maju:

1/7 Vidi galeriju Filip Car o ulasku u "Elitu" Foto: Printscreen TikTok, Hossein Lohinejadian / Alamy / Alamy / Profimedia, Nenad Kostić, Petar Aleksić, Printskrin/Instagram

- Maja ako mi se ne javi večeras to je njena sramota. Davala sam joj najbolje moguće savete, što da mi se ne javi? - istakla je Matora.

Paparaco

Podsetimo, Jovana Tomić Matora i njena partnerka Dragana Stojančević od izlaska iz rijalitija "Elita" gotovo se ne razdvajaju. Zaljubljeni par koristi svaki slobodan trenutak kako bi bio zajedno, a ekipa Kurira zatekla ih je u sasvim opuštenom izdanju, daleko od kamera i rijaliti atmosfere.

Naime, naše kamere snimile su Matoru i Draganu dok su se vozile gradskim prevozom iz centra Beograda. Te trenutke nismo uspeli da zabeležimo, jer je gužva u autobusu bila ogromna. Njih dve su tokom vožnje bile odlično raspoložene, neprestano su razgovarale i razmenjivale osmehe, ne obazirući se na poglede ostalih putnika.

Foto: Kurir

Po izlasku iz autobusa na poslednjoj stanici u naselju Karaburma usledio je još zanimljiviji prizor. Umesto da odmah krenu ka svom odredištu, Matora i Dragana zastale su ispred nekoliko obližnjih lokala, gde su se srdačno pozdravile sa radnicima.

Sve vreme delovale su skladno i prisno, što je još jednom pokazalo da nakon završetka rijalitija uživaju u zajedničkom vremenu i svakodnevnim aktivnostima. Iako su ih mnogi navikli da gledaju u luksuznim automobilima ili na glamuroznim događajima, Matora i Dragana pokazale su da im nije problem ni da se provozaju gradskim prevozom i dan provedu potpuno spontano.

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