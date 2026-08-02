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Zavrṣ̌no veče "Dana Vranja" i muzički spektakl - nastup Marije Šerifović.

Vokal koji pomera granice. Glas koji pokreće planine i čija energija nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Marija je nastupila na centralnoj bini u Vranju i okupila Vranjance svih generacija.

1/6 Vidi galeriju Nastup na "Danima Vranja" Foto: Kurir/T.S.

Koncert je započela pesmama sa poslednjeg albuma, a onda je nastavila hitovima: "Po meni ne sudi", "Pametna i luda", "Deo prošlosti", "Jedanaest", potom i "Bol do ludila", "Dolazi ljubav", "Molitva", "U nedelju"...

Evrovizijska pobednica je jednim gestom oduševila Vranjance, jer je primetila devojčicu koja je bila u publici u očevom naručju, a u rukama je nosila natpis sa Marijinim imenom.

00:15 Marija Šerifović u Vranju 1 Izvor: Kurir

"Ajde ćaća, polako sa detetom dođite napred".

Vranjance je na početku nastupa pitala "kako ste", a prema njenim podacima i sećanju kako je rekla u Vranju nije nikada pevala, tako da je ovo prvi nastup i da "njeni geni onoliko koliko pripadaju Kragujevcu toliko pripadaju i Vranju, i to treba da se zna".

01:16 Marija Šerifović u Vranju 2 Izvor: Kurir