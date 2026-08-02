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Dea Đurđević nedavno se porodila i na svet donela ćerkicu, a danas je njen suprug Lazar sa ponosom došao ispred bolnice kako bi svoje devojke odveo kući.

Sa velikim buketom cveća je stigao ispred "Narodnog fronta", a voditeljka nije skidala osmeh sa lica.

Ponosni roditelji

Ponosni roditelji su sa osmehom izašli iz bolnice, a Dea je u rukama nosila ogromi buket od supruga, dok je tata nosio bebu.

Voditeljka je otkrila i kako se oseća.

- Odlično sam, hvala, predivno sam. Porođaj je protekao u najboljem redu, vidite da sam nasmejana i da je sve dobro, bebica je odlično. Beba je miks, ali pošto mirnije spava onda je tatina - rekla je Dea.

Foto: Pink.rs

"Volim je najviše na svetu, ona je najveći borac"

Lazar je napravio je veliko slavlje nakon što se rodila njihova mezimica.

Nosio je majicu sa natpisom "cepaj tatu, ima novu šeficu", što je svima izmamilo osmeh na lice.

- Više sam se ja uplašio nego Dea, da vam kažem! Ona je to sve lagano podnela - rekao je Dein muž na slavlju.

- Bilo je suza radosnica, volim je najviše na svetu, ona je najveći borac! Prvi utisci su fantastični, najsrećniji sam! Dea je birala ime, a devojčicu sam držao kad se rodila, al' na kratko, 5, 10 minuta - otkrio je on.

1/5 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram

Znaju se preko dve decenije

Dea Đurđević je početkom ove godine svom partneru Lazaru izgovorila sudbonosno "da", a malo ko zna da se ljubavni par zabavljao još u srednjoj školi. U međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.

"Moj partner je totalno iz druge sfere, ne bavi se istim poslom i iskreno prija mi to jer kod kuće ne pričamo o poslu, imamo neke druge teme. Mi se znamo već 20 godina, od srednje škole, tako da sve me razume. Za sada mislim da je najbolje kada se iz prijateljstva rodi ljubav jer nemaš tu vrstu upoznavanja i učenja navika, tu se sve zna", sa osmehom na licu je rekla Dea jednom prilikom.

kurir/pink.rs