Slušaj vest

Pevačica i rijaliti veteran Saška Karan je uspela da zaintrigira javnost i pokrene lavinu komentara na društvenim mrežama. Jedna kratka objava na njenom Instagram profilu bila je dovoljna da se među pratiocima i ljubiteljima rijaliti programa pokrene pitanje da li muzička zvezda ulazi u „Elitu 10“?

Naime, pevačica je objavila misterioznu najavu uz samo nekoliko reči:

„Elita 10… Hm“

Iako nije dala nikakvo dodatno objašnjenje, upravo ta kratka poruka otvorila je prostor za brojna nagađanja. Fanovi su odmah počeli da komentarišu da ovakva objava teško može biti slučajna, posebno imajući u vidu da se uveliko govori o pripremama za novu sezonu popularnog rijalitija.

Foto: Printscreen

Mnogi smatraju da je Saška ovim potezom želela da ispita reakciju publike pre nego što donese konačnu odluku, dok drugi veruju da je pregovore sa produkcijom već privela kraju i da je potpis ugovora možda samo pitanje trenutka. Posebno je zanimljivo to što je umesto jasnog demantija ili potvrde ostavila upravo „Hm“, što dodatno podgreva sumnje da se iza svega krije mnogo više od obične šale.

Ozbiljan staž

Karan nije nepoznato lice kada su rijaliti formati u pitanju. Tokom prethodnih godina više puta je pokazala da ume da privuče pažnju svojim temperamentom, britkim jezikom i spremnošću da bez zadrške iznese stav o gotovo svakoj temi. Upravo zbog toga mnogi smatraju da bi njen eventualni ulazak u „Elitu 10“ bio jedan od najzanimljivijih poteza produkcije.

Ume da intrigira javnost

1/5 Vidi galeriju Pevačica zna kako da skrene pažnju na sebe Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Privatna Arhiva

Njeni pratioci već spekulišu da bi pevačica mogla da bude jedno od najvećih iznenađenja nove sezone. Odmah su usledile poruke poput: „Bez tebe Elita nije ista“, „Ulazi obavezno“, „Ovo je sigurno znak da si već potpisala“, ali i oni koji smatraju da Saška samo vešto održava pažnju javnosti.

Interesantno je da pevačica poslednjih meseci nije bila previše prisutna u medijima kada je reč o rijaliti temama, pa je ova objava došla potpuno neočekivano. Upravo zato mnogi veruju da iza nje stoji konkretna ponuda produkcije, jer se ovakve najave često pojavljuju neposredno pred zvanično predstavljanje učesnika.

Uskoro će sve biti jasno

Za sada nema zvanične potvrde da je Saška Karan dobila ponudu za „Elitu 10“, niti da je ugovor već potpisan. Ipak, činjenica da je sama pokrenula ovu temu na društvenim mrežama govori da mogućnost ulaska očigledno postoji, bilo da je reč o ozbiljnom razmišljanju ili već dogovorenom angažmanu koji se još drži u tajnosti. Jedno je sigurno Saška Karan je ponovo uspela da postane tema dana. Da li će ostati samo na misterioznom „Hm“ ili ćemo je uskoro gledati pred kamerama „Elite 10“, ostaje da se vidi u narednim nedeljama, kada bi produkcija trebalo da otkrije prva velika imena nove sezone.