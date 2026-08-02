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Tanja Savić nastavlja da niže uspehe na svojoj letnjoj turneji, potvrđujući iz večeri u veče zašto važi za jednu od najvoljenijih pevačica na regionalnoj muzičkoj sceni. Gde god se pojavi, dočekuju je pune dvorane i trgovi, a emocije koje deli sa publikom ostavljaju utisak koji se dugo pamti.

Spektakl u Banjaluci

Upravo takva atmosfera vladala je i sinoć u Banjaluci, gde je Tanja održala veliki koncert na tvrđavi Kastel. Jedan od najlepših koncertnih prostora u regionu bio je ispunjen do poslednjeg mesta, dok su hiljade ljudi od prvog do poslednjeg takta pevale zajedno sa pevačicom njene najveće hitove.

1/4 Vidi galeriju Tanja Savić srećna i zadovoljna žena Foto: A.Milinković, ATAIMAGES

Tokom večeri nizale su se pesme koje su obeležile njenu bogatu karijeru, a publika je svaku dočekivala ovacijama. Emocije, osmesi i horsko pevanje stvorili su posebnu atmosferu, zbog koje će ovaj koncert ostati upamćen kao jedan od najupečatljivijih na ovogodišnjoj letnjoj turneji.

Veličanstvena energija

Snimci i fotografije koji su se ubrzo pojavili na društvenim mrežama najbolje svedoče o veličanstvenoj energiji sa Kastela. Publika nije krila oduševljenje, a brojni komentari potvrđuju da je Banjaluka još jednom pokazala koliko voli Tanju Savić i njene pesme.

01:34 Dušan Berić Izvor: Instagram

Nakon još jedne nezaboravne koncertne večeri, Tanja nastavlja letnju turneju, donoseći svoju prepoznatljivu emociju, iskrenost i vanvremenske hitove publici širom regiona.