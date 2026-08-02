TANJA SAVIĆ NASTAVLJA TRIJUMFALNU TURNEJU: U Banjaluci priredila spektakl za pamćenje (VIDEO)
Tanja Savić nastavlja da niže uspehe na svojoj letnjoj turneji, potvrđujući iz večeri u veče zašto važi za jednu od najvoljenijih pevačica na regionalnoj muzičkoj sceni. Gde god se pojavi, dočekuju je pune dvorane i trgovi, a emocije koje deli sa publikom ostavljaju utisak koji se dugo pamti.
Spektakl u Banjaluci
Upravo takva atmosfera vladala je i sinoć u Banjaluci, gde je Tanja održala veliki koncert na tvrđavi Kastel. Jedan od najlepših koncertnih prostora u regionu bio je ispunjen do poslednjeg mesta, dok su hiljade ljudi od prvog do poslednjeg takta pevale zajedno sa pevačicom njene najveće hitove.
Tokom večeri nizale su se pesme koje su obeležile njenu bogatu karijeru, a publika je svaku dočekivala ovacijama. Emocije, osmesi i horsko pevanje stvorili su posebnu atmosferu, zbog koje će ovaj koncert ostati upamćen kao jedan od najupečatljivijih na ovogodišnjoj letnjoj turneji.
Veličanstvena energija
Snimci i fotografije koji su se ubrzo pojavili na društvenim mrežama najbolje svedoče o veličanstvenoj energiji sa Kastela. Publika nije krila oduševljenje, a brojni komentari potvrđuju da je Banjaluka još jednom pokazala koliko voli Tanju Savić i njene pesme.
Nakon još jedne nezaboravne koncertne večeri, Tanja nastavlja letnju turneju, donoseći svoju prepoznatljivu emociju, iskrenost i vanvremenske hitove publici širom regiona.