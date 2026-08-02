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Prvi koncert Dina Merlina na stadionu Koševo u Sarajevu, koji je okupio desetine hiljada ljudi iz celog regiona, obeležili su i problemi sa ulaznicama zbog kojih deo publike nije uspeo da uđe na stadion. Iako su se odmah pojavile spekulacije da je reč o duplim kartama ili propustima organizatora, sve više pažnje privlači mogućnost da je jedan od glavnih uzroka bila prodaja lažnih ulaznica preko lokalnih tapkaroša na ulicama. Sarajevo je tokom koncertnog vikenda bilo prepuno posetilaca, a karte za Merlinove nastupe rasprodate su mnogo ranije. Upravo zbog ogromnog interesovanja mnogi fanovi pokušavali su da do ulaznica dođu i van zvaničnih prodajnih kanala, što je otvorilo prostor za različite zloupotrebe.

Nema veze s Dinom

Dugogodišnji estradni menadžer, koji već dve decenije radi na regionalnoj muzičkoj sceni i dobro poznaje funkcionisanje velikih koncertnih produkcija, tvrdi da odgovornost ne treba tražiti kod pevača.

- Kao estradni menadžer radim ravno dvadeset godina. Dina Merlina lično poznajem i znam kako on i njegov tim funkcionišu. On ne može da kontroliše prevarante. Ljudi koji nisu uspeli na vreme da obezbede sebi ulaznicu preko zvaničnih prodajnih mesta hteli su to da urade zaobilaznim putem. Oni koji su na neki način uspeli da prođu sistem i ušli na Koševo napravili su pometnju. To nema veze s pevačem. U gradu i oko stadiona ste mogli na crno da kupite ulaznice koje su štampane bez zakona. Cena je bila od 50 pa čak i do 200 evra. Dakle, to je pitanje za policiju, a ne za Merlina.

Prema njegovim rečima, prodaja karata na crno nije novost na velikim koncertima.

- Uvek je bilo da tapkaroši prodaju karte na crno neposredno pred koncert, ali ovakav slučaj koji se desio kod Merlina nismo imali. To vam je kao da investitor dva puta proda isti stan. Neko je hteo da ocrni Merlina, ali im to nije pošlo za rukom jer se sve brzo utvrdilo i saznalo - rekao je ovaj menadžer za Kurir.

Ne zna šta ga je snašlo

1/5 Vidi galeriju Pevač u epicentru neprilika Foto: BoBa Nikolić, Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, Boba Nikolć



Da sumnje u postojanje lažnih ulaznica nisu bez osnov, pokazala je i provera novinarske ekipe portala Telegraf, koja je u subotu bila u Sarajevu. Nakon haotičnih scena sa prvog nastupa, novinari su želeli da na licu mesta provere kako funkcioniše kontrola ulaznica. Novinarka Kristijana Ćaćić pojavila se na jednom od ulaza s kartom kupljenom na ulici i zamolila radnicu zaduženu za skeniranje da proveri da li je karta validna.

- Da li možeš meni da skeniraš kartu? Samo da vidim da li je sve okej, pošto sam na ulici kupila - upitala je ona.

Zaposlena je pokušala da očita kartu, ali uređaj nije reagovao. Nakon nekoliko ponovljenih pokušaja rezultat je bio isti.

- Ne izlazi - rekla je radnica i vratila kartu.

Ovaj primer dodatno je podgrejao sumnje da su se u opticaju nalazile ulaznice koje nisu bile registrovane u zvaničnom sistemu prodaje. Organizatori su nakon prvog koncerta saopštili da će svim posetiocima koji s važećim kartama nisu uspeli da uđu na parter biti omogućeno da prisustvuju narednom koncertu, uz prethodnu prijavu i verifikaciju ulaznica. Istovremeno su kategorički odbacili tvrdnje da je do problema došlo zbog prekomernog ili duplog broja prodatih karata.

Alternativno rešenje

- Kategorički odbacujemo sve insinuacije da je do ove situacije došlo zbog prekomernog ili duplog broja prodatih ulaznica za parter. Sve ulaznice distribuirane su u skladu s predviđenim kapacitetima i važećim standardima. Zbog svega navedenog donesena je odluka da se kupcima ulaznica za parter u petak, koji nisu bili u mogućnosti da uživaju u ovom spektaklu, obezbedi alternativno rešenje za koncert u nedelju, 2. avgusta - stoji u obraćanju organizatora koncerta.