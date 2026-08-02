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Dejan Dragojević godinama uživa u ljubavi sa Jovanom sa kojom čeka bebu.

Pobednik Zadruge 5 prisetio se bivšeg ljubavnog odnosa i braka sa Dalilom Dragojević koja ga je u rijalitiju javno prevarila.

"Kajem se"

Dragojević je priznao da se pokajao zbog braka sa njom.

- Kajem se zbog braka sa Dalilom. Imao sam potrebu da promenim sliku u medijima i kod ljudi o njoj. Ja sam njoj rekao "Dao sam ti pasoš da budeš legitimna, ja ću ti taj pasoš i uzeti pa ćeš opet biti ku*va kao što su te zvali u Parovima". Na kraju se to i desilo - govorio je Dejan u emisiji "Bunker" kod Lune Đogani i dodao:

1/5 Vidi galeriju Dejan Dragojević Foto: Pink, Printscrean, Printscreen Instagram

Najteži trenutak

- Poturao sam svoja leđa da bi opravdao nekog i uverio javnost da nije bilo Švajcarske, da nije bilo animir dame, da se ništa nije dešavalo sa Karićem i sa Tomovićem. Ja sam sve to svojim postupcima brisao i pravio sliku koja ne postoji. Meni je najteže bilo u trenutku kad sam ja tu sliku morao da srušim, jer sam to ja utemeljio, zalivao armiranim betonom i onda je to meni bio glavni lom. Tako da se kajem - rekao je Dejan i dodao:

1/9 Vidi galeriju Dejan i Dalila Dragojević Foto: Marina Lopičić, Printscreen/Instagram, Printscreen/Zadruga

- Kakvi god da su bili Dalila i Car njih dvoje su bili iskreniji nego 90 odsto ljubavi koje su se kreirale u rijalitiju. Mislim da bi se i danas pomirili samo kad bi se našli u istom prostoru.

Čeka bebu

Dejan je nedavno na mrežama objavio najlepše vesti. On nije krio sreću i emocije povodom novog životnog izazova, pa je na mrežama podelio svoja osećanja i posvetio svojoj partnerki emotivne reči, a tom prilikom se i našalio na svoj račun.

- Još malo i ovaj život počinje da ima smisla. Ovo je toliko prelepo i stresno. Svakog dana se smejemo i gledamo u bebu koja je veličine jabuke i raste ispod stomaka. Sam ovaj moj pogled na Jovanu kao ženu koja nosi naše dete je posebna priča. Žene su toliko jake, žene su nešto najlepše što postoji i to pogotovo u ovom periodu. Uvek sam govorio sve bih dao da se ostvarim kao roditelj sa ženom koja će biti najbolja majka i Bog mi je poslao ovo najdivnije biće. Verovao sam da se nismo slučajno sreli i evo dokaz... Ljubav je ono što nas pokreće i što daje nadu životu. Podrška svim trudnim ženama, majkama, jer ova ljubav prema bebi koja raste je neopisiva, jedva čekam da se Jovana porodi i da uhvatim tu malu rukicu i ljubim nosić. Naši trudnički dani koji su teži meni nego Jovani, hahah, imam mučnine - napisao je on.