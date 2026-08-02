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Put poznate folk pevačice Gordane Goce Lazarević do zvezda i uspeha nije bio lak.

U životu su je snašle mnoge nedaće, ali je uprkos svemu sačuvala optimizam i postala prepoznatljiva po širokom osmehu koji retko skida sa lica.

"Sve je bilo surovo"

Goca Lazarević rođena je 28. marta 1954. godine u Takovu. U rodnom gradu završila je osnovnu školu, a potom se preselila u Beograd, kako bi pohađala ekonomsku školu. Roditelji su radili u inostranstvu, a Goca i njen brat su ostali u Srbiji.

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Foto: Ata imagas

"Dok nisam počela da živim samostalno, namučila sam se mnogo. Sve je bilo surovo. Mama i tata su trbuhom za kruhom otišli u inostranstvo. Ostavili su mene i brata kod strica i strine. Onda je i strina morala da ide da radi, pa je ostavila mene i brata u kući u šumi sa jednim neuglednim čovekom da nas čuva. Nije se presvlačio po deset dana", rekla je Goca svojevremeno u jednoj emisiji.

Goca Lazarević na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

Živela u siromaštvu

Veoma skromno je živela, a otkrila je i koji detalji joj ostali urezani u pamćenju:

"Mi smo preko nedelje mazali pašteticu i margarin na hleb. Nismo znali ništa drugo. Dok strina ne dođe. Otud i moj gastritis, koji vučem od ranog detinjstva. Moram da kažem da nikada nismo bili gladni. Čokoladu smo kupovali jednom mesečno, ono malo životinjsko carstvo".

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