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Folk zvezda Dragan Kojić Keba snimao je u Bijeljini spot za svoju novu pesmu „Noć bez tebe“, koja će uskoro ugledati svetlost dana i predstavlja uvertiru za njegov veliki solistički koncert "Sad i ko zna kad", 12. septembra na beogradskom stadionu "Tašmajdan".

Tokom snimanja Keba je izazvao veliko oduševljenje građana Bijeljine, koji su ga srdačno pozdravljali i pokazali koliko ga cene i vole.

Oduševio publiku

Kao Lozničanin, čiji je rodni grad udaljen svega tridesetak kilometara od Bijeljine, pevač godinama uživa veliko poštovanje publike s obe strane Drine.

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Foto: Privatna arhiva

– Pozivam sve moje prijatelje, fanove i drage ljude iz Bijeljine da 12. septembra dođu na Tašmajdan. Biće to veče puno emocija, pesme i lepog druženja. Čekam vas da zajedno napravimo spektakl – poručio je Dragan.

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Foto: Privatna arhiva

U međuvremenu, folk zvezdu večeras očekuje veliki koncert u Niškoj banji, gde će više hiljada posetilaca uživati u njegovim bezvremenskim hitovima. I taj nastup predstavlja još jednu uvertiru za muzički spektakl na "Tašmajdanu", gde će Keba 12. septembra krunisati još jedno uspešno koncertno leto.

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28:04
STARS 609 01.08.2026. Izvor: Kurir TV