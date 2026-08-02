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Asminu su zasmetale su njihove kritike na račun njegove uloge roditelja, pa je doneo drastičnu odluku koja je iznenadila javnost. Njemu nije bilo svejedno ni kada se u emisiju uključila njegova majka Mevlida.

Asmin prelomio!

1/8 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Kurir

- U emisiji ja i još dva rijaliti učesnika. Od 22 sata do 5 časova i 30 minuta tema je bila moja ćerka. Kao da sam došao na podelu budžeta Matore i Dače. Njih dvoje ni reč nisu progovorili o sebi. Vodili su emisiju vezanu za moju ćerku. Dragi moji, emisije za mene od danas su završene. Hvala svima koji ste bili uz mene - napisao je on na Instagram storiju.

Budući da učesnicima "Zadruge 9 Elite" ugovor važi do početka nove sezone, odnosno, da su prema ugovoru dužni da dolaze u emisije "Narod pita", ukoliko se ova njegova odluka ne promeni, to bi značilo kršenje pomenutog ugovora i eventualne novčane posledice.

"Nismo imali ni jednu svađu"

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Kurir, Marko Karović

Podsetimo, bivši učesnik devete sezone u "Narod pita" otkrio je kako izgleda njegova ljubav sa Majom van kamera.

- Mnogi su nam predviđali kraj nakon Elite, borili smo se, bilo nam je teško, a mi napolju nismo imali nijednu svađu. Moram da kažem da smo bili nas dvoje na masaži, i ona mi nije dala da me žena masira po nogama. Razumem ja Maju ona je imala loša iskustva, ali sada je dobro sve, iskreno, razumem je, i ja sam ljubomoran, ali nama je top sada, volimo se - rekao je Asmin pa je dodao:

"Taki je imao prava"

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

- Ja nisam gledao nikakve klipove, ali mi je jasno sve. Moram da kažem da je Taki imao prava da kaže sve i da komentariše i da bude ljut, ono što smo mi radili je strašno. Meni je ovo sve bilo novo, niko ne shvata kako je nama unutra. Moram da kažem da ja sa Takijem nemam kontakt, a Maja i on se čuju svaki dan po pet šest puta, a nadamo se da ćemo se pomiriti svi.