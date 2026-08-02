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Popularni pevač devedesetih Nebojša Kostrešević, poznatiji kao Neša Twins, danas se oženio u tajnosti. Jedan od najvažnijih životnih trenutaka uspeo je da sakrije od očiju javnosti, a sada su u medije dospeli spektakularni detalji svadbe.

Naime, tajno venčanje održano je neposredno nakon ceremonije u Crkvi Svetog Luke, gde se pred oltarom par zavetovao na večnu ljubav, piše "24 sedam".

Kako se dalje navodi, svadbeno veselje upriličeno je u jednom od elitnih beogradskih restorana, uz prisustvo porodice, prijatelja i najbližih saradnika sa kojima proslavljaju početak zajedničkog života.

00:21 Spektakularan dolazak Neše Twinsa u restoran Izvor: Kurir

Zanimljivo je da je Neša Twins na svadbenu proslavu, tačnije restoran, stigao ni manje, ni više, nego helikopterom, a zvanice su ga dočekale uz ovacije i i zvižduke.

Ubrzo se dogodio i ples mladenaca baš uz njegovu pesmu "Jedino ti". Mladenci su pucali od sreće, dok su svi oko njih igrali i aplaudirali.

Mlada je blistala u raskošnoj beloj venčanici, dok se pevač odlučio crni smoking sa leptir mašnom, dok su detalji na njegovom sakou dali dozu glamura i upečatljivosti.

Svadba za 200 zvanica

1/7 Vidi galeriju Popularni pevač devedesetih Nebojša Kostrešević, poznatiji kao Neša Twins, danas se oženio u tajnosti. Foto: Kurir

Proslavi prisustvuje oko 200 zvanica.

Neša je potvrdio informaciju da se danas venčao.

- Hvala od srca na divnim željama. Danas smo moja supruga i ja presrećni, ispunjeni i zahvalni što smo ovaj trenutak podelili sa najbližima. Želeli smo da naša ljubav danas bude u prvom planu, a biće prilike da o tome i pričam u nekom budućem periodu - poručio je Neša za pomenuti medij.

Podsećamo, Neša Twins ima dva braka iza sebe, a u jednom od njih je dobio sina. Bio je i u dugoj ljubavnoj vezi sa pevačicom Enom Radulović.

Na svadbi su i Mina Kostić i Kasper

Foto: Printscreen

- Oženio nam se i naš Neša. Sledeći znate ko je na redu - napisala je pevačica na Instagramu uz fotografiju.