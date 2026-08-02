SVADBA ZA PAMĆENJE! Neša Tvins i mlada zaplesali uz pesmu "Magdalena", emotivan trenutak raznežio 200 zvanica (VIDEO/FOTO)
Svadbeno slavlje Neše Tvinsa koji se danas oženio sa svojom izabranicom je u toku. Ceremoniju je obeležio i emotivan prvi ples sa mladom, koji je privukao veliku pažnju prisutnih gostiju. Oni su “opkolili” mladence i uzivali dok ih zaljubljene gledaju kako se njišu uz muziku. Uz taktove pesme "Magdalena", mladenci su zaplesali bračni ples, a romantična atmosfera ispunila je salu.
Emotivan prvi ples
Dok su plesali zagrljeni, gosti su ih ispratili aplauzom, a mnogi su ovaj trenutak zabeležili svojim telefonima. Prvi ples bio je jedan od najupečatljivijih momenata i označio je početak slavlja koje je nastavljeno uz muziku, veselje i dobro raspoloženje.
Emocije, osmesi i iskrene čestitke obeležili su ovaj poseban trenutak u zivotu muzičara, dok su mladenci uživali u prvim zajedničkim minutima na podijumu kao bračni par.
Došao na svadbu helikopterom
Zanimljivo je da je Neša Twins na svadbenu proslavu, tačnije restoran, stigao ni manje, ni više, nego helikopterom, a zvanice su ga dočekale uz ovacije i i zvižduke.
Ubrzo se dogodio i ples mladenaca baš uz njegovu pesmu "Jedino ti". Mladenci su pucali od sreće, dok su svi oko njih igrali i aplaudirali.
Mlada je blistala u raskošnoj beloj venčanici, dok se pevač odlučio crni smoking sa leptir mašnom, dok su detalji na njegovom sakou dali dozu glamura i upečatljivosti.
Svadba za 200 zvanica
Proslavi prisustvuje oko 200 zvanica.
Ovako je izgledao Nešin dolazak na svadbu:
Neša je potvrdio informaciju da se danas venčao.
- Hvala od srca na divnim željama. Danas smo moja supruga i ja presrećni, ispunjeni i zahvalni što smo ovaj trenutak podelili sa najbližima. Želeli smo da naša ljubav danas bude u prvom planu, a biće prilike da o tome i pričam u nekom budućem periodu - poručio je Neša za pomenuti medij.
Podsećamo, Neša Twins ima dva braka iza sebe, a u jednom od njih je dobio sina. Bio je i u dugoj ljubavnoj vezi sa pevačicom Enom Radulović.