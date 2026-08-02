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Svadbeno slavlje Neše Tvinsa koji se danas oženio sa svojom izabranicom je u toku. Ceremoniju je obeležio i emotivan prvi ples sa mladom, koji je privukao veliku pažnju prisutnih gostiju. Oni su “opkolili” mladence i uzivali dok ih zaljubljene gledaju kako se njišu uz muziku. Uz taktove pesme "Magdalena", mladenci su zaplesali bračni ples, a romantična atmosfera ispunila je salu.

Emotivan prvi ples

01:06 Neša Twins prvi ples Izvor: Kurir

Dok su plesali zagrljeni, gosti su ih ispratili aplauzom, a mnogi su ovaj trenutak zabeležili svojim telefonima. Prvi ples bio je jedan od najupečatljivijih momenata i označio je početak slavlja koje je nastavljeno uz muziku, veselje i dobro raspoloženje.

Emocije, osmesi i iskrene čestitke obeležili su ovaj poseban trenutak u zivotu muzičara, dok su mladenci uživali u prvim zajedničkim minutima na podijumu kao bračni par.

Došao na svadbu helikopterom

Zanimljivo je da je Neša Twins na svadbenu proslavu, tačnije restoran, stigao ni manje, ni više, nego helikopterom, a zvanice su ga dočekale uz ovacije i i zvižduke.

1/7 Vidi galeriju Popularni pevač devedesetih Nebojša Kostrešević, poznatiji kao Neša Twins, danas se oženio u tajnosti. Foto: Kurir

Ubrzo se dogodio i ples mladenaca baš uz njegovu pesmu "Jedino ti". Mladenci su pucali od sreće, dok su svi oko njih igrali i aplaudirali.

Mlada je blistala u raskošnoj beloj venčanici, dok se pevač odlučio crni smoking sa leptir mašnom, dok su detalji na njegovom sakou dali dozu glamura i upečatljivosti.

Svadba za 200 zvanica

Proslavi prisustvuje oko 200 zvanica.

Ovako je izgledao Nešin dolazak na svadbu:

00:21 Spektakularan dolazak Neše Twinsa u restoran Izvor: Kurir

Neša je potvrdio informaciju da se danas venčao.

- Hvala od srca na divnim željama. Danas smo moja supruga i ja presrećni, ispunjeni i zahvalni što smo ovaj trenutak podelili sa najbližima. Želeli smo da naša ljubav danas bude u prvom planu, a biće prilike da o tome i pričam u nekom budućem periodu - poručio je Neša za pomenuti medij.

Podsećamo, Neša Twins ima dva braka iza sebe, a u jednom od njih je dobio sina. Bio je i u dugoj ljubavnoj vezi sa pevačicom Enom Radulović.