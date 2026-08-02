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Pevačica i bivša rijaliti učesnica Vesna Rivas raznežila je svoje pratioce emotivnom objavom koju je podelila na društvenim mrežama.

Ona je objavila fotografiju svog supruga iz postelje i uputila mu najlepše rođendanske želje uprkos teškom periodu oporavka kroz koji prolaze.

Ovaj rođendan za njih je imao posebnu simboliku, budući da je Vesnin suprug, kako je navela, prvi put poželeo da obeleži svoj poseban dan.

Vesna je istakla koliko joj znači što su svi najbliži uz njega, ali i da su teški trenuci pokazali koliko su ljubav i porodica najvažniji.

1/5 Vidi galeriju Pevačica i bivša rijaliti učesnica, Vesna Rivas podelila je na svojim društvenim mrežama izuzetno emotivnu objavu koja je malo koga ostavila ravnodušnim. Foto: Printscreen, Kurir Televizija

- Svi najbliži smo uz tebe i trudićemo se da ti uveselimo i olakšamo svaki dan oporavka. Prvi put si poželeo da proslavimo tvoj rođendan, ranije nikada nisi pridavao tom datumu značaja. I evo, tu smo. Draga mi je tvoja sreća kojom si isijavao ceo dan i noć. Dušo moja draga.

Njena objava izazvala je brojne reakcije, a pratioci su joj u komentarima uputili poruke podrške i poželeli njenom suprugu brz oporavak i mnogo zdravlja.

Bila žrtva nasilja

Vesna je priznala da je nasilje najpre trpela od oca, a kasnije ga je doživela i od emotivnih partnera.

- Bila sam žrtva nasilja, bar pokušaja, ali sam uspela to da sasečem pa i po cenu života. Imala sam tu neku ludost i hrabrost kada me je otac tukao zbog izbora partnera. Čak me je šišao na ćelavo - ispričala je pevačica prisećajući se stravičnih scena iz mladosti.

Nasilje je kulminiralo jedne večeri kada je njen otac, u pokušaju da je sustigne, nasrnuo na njenu majku. Taj trenutak je bio prelomna tačka za Vesnu.

1/9 Vidi galeriju Vesna Rivas na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

- Zaletela sam se i otkinula mu deo mesa, utrčala sam u kuhinju da uzmem nož ili otkud znam u tom afektu šta sam htela da uradim - opisala je Vesna dramatičan trenutak samoodbrane, a otkrila je da ju je muž prevario sa konobaricom.