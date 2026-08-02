PREBOLEO SANJU GRUJIĆ! Marko više ne krije novu ljubav, od ove atraktivne plavuše se ne odvaja (FOTO)
Bivši učesnik "Elite 8", Marko Stefanović, ponovo je srećan u ljubavi. Nakon raskida sa Sanjom Grujić, čini se da je okrenuo novu stranicu i uplovio u romansu sa atraktivnom plavušom, sa kojom u poslednje vreme provodi gotovo svaki slobodan trenutak.
Marko pokazao novu devojku
Iako identitet svoje nove izabranice još uvek krije od javnosti, Marko je na društvenim mrežama podelio fotografije koje su odmah privukle pažnju njegovih pratilaca. Na jednoj od njih njih dvoje poziraju zagrljeni ispred ogledala, dok Marko nežno grli svoju lepšu polovinu, koja je zablistala u kratkoj beloj haljini.
Na drugoj objavi vidi se da zajedno uživaju pored bazena. Dok njegova devojka odmara na ležaljci, Marko sedi tik pored nje, a njihove zajedničke fotografije jasno odaju da uživaju u svakom trenutku provedenom zajedno.
Podsetimo, Marko Stefanović i Sanja Grujić važili su za jedan od zapaženijih parova iz rijalitija, ali je njihova ljubavna priča nedavno završena. Nakon raskida, Marko nije javno govorio o svom emotivnom životu, sve do sada, kada je zajedničkim fotografijama nagovestio da je ponovo zaljubljen.
Iako identitet atraktivne plavuše za sada ostaje nepoznat, jedno je sigurno, Marko se od nje gotovo ne odvaja, a njihove objave na društvenim mrežama govore više od reči.
Sanja bila u svađi sa Markovom porodicom
Podsetimo, Sanja je svojevremeno govorila o svom lošem odnosu sa Markovom porodicom. Sanja je prošle godine prokomentarisala izjave oca Marka Stefanovića.
- Odgovori mu nisu bili bazirani na činjenice nego na vezu sa mnom. On je rekao da su to izmišljiotine i da sam ja kriva, a Marko je pričao o svom detinjstvu. Markova mama je to potvrdila, tako da je to bila istina, a lopta je prebačena na mene i većina gledalaca ima mišljenje da sam ja kriva, kao da nisu čuli. Žao mi je jer su tad demantovali i rekli da sam ja krivac. Slike sa bazena su trebale da budu predstavljene kao fotografije sa mora i to je jedina slika. Sve je obrnutno, a Markova, kao i moja priča, je ista. Ljudi koji su bili u svađi sa Markom su koristili njegovu priču. Marko nije trebao da priča jer su koristili protiv njega i smatrali ga lažovom, a niko nije mislio da je povređen i da neke dobronamerne stvari shvati kao poniženje jer je bio ponižavan u detinjstvu. Kad si iskren ljudi traže krivca, u prevarantima heroje. Ko je zas**o bude okovan zlatom, ko je bičovan bi još i da ga kamenuju. Svako će da gleda očima kojim želim i da priča kako mu odgovara. Mislim da svako treba da drži privatan život za sebe inače će proći kao Marko - govorila je Sanja.