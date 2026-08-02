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Posle neviđene bure koja se digla tokom prvog koncerta čuvenog pevača Dina Merlina na stadionu Koševo u Sarajevu, kada su mnogi posetioci navodili da sa kupljenim ulaznicama nisu uspeli da uđu na koncert, pažnja javnosti usmerena je na organizaciju i dramu sa kartama. Pripadnici sedme sile su večeras, na trećem koncertu, proverili kakva je situacija sa ulascima i kartama.

Organizatori su, po svemu sudeći, rešili problem sa pojedinim fanovima koji u petak nisu uspeli da uđu.

- Dolaze ljudi ovde na tribine koji nisu ušli u petak. Imali su sajt gde su se prijavljivali i sada, kada skeniram njihove karte, normalno prolaze - rekla je jedna žena koja skenira ulaznice na stadionu.

Na pitanje da li se večeras očekuju problemi zbog mogućnosti da se pojave duplirane karte, odnosno da ljudi ulaze i sa starim i novim ulaznicama, odgovorila je:

1/5 Vidi galeriju Pevač u epicentru neprilika Foto: BoBa Nikolić, Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, Boba Nikolć

- Neće, neće danas biti gužve, normala je. Možda bude problema samo na parteru. Ljudi koji su pravili haos ispred tribina ustvari nisu mogli na parter da uđu, ali su samo tu došli kako bi pokušali da preskoče zid.

"Ide kolektivna tužba"

Podsetimo, nakon haosa i skandala koji su izbili u petak tokom prvog koncerta Dina Merlina na Koševu u Sarajevu, oglasila se i žena koja nije uspela da uđe na stadion.

Dotična gospođa je ispod videa na kome se vidi kako preprodavci prodaju lažne karte na Baščaršiji, napisala da se sprema tužba protiv Merlina i organizatora koncerta, navodeći pri tome da je reč o pevačevoj firmi.

Ona tvrdi da je kartu kupila kod zvaničnog distributera, ali je opet "izvisila".

1/6 Vidi galeriju Dino Merlin Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Željko Vidinović

"Ja sam kupila četiri karte na platou Skenderija od zvaničnog distributera firme Adriaticket, koja je u vlasništvu Merlinovog menadžera. Došle smo tri sata pre koncerta, čekale u redu, prošle kapiju, međutim ostale smo sa još par hiljada ljudi pred ulazom za parter 1, jer je stadion bio prepun i kapije su zatvorili, a on je počeo da peva u 21:15. Tada se desio onaj snimak kako vičemo što se čulo i unutra, i on je čuo, i ima snimak kako skida slušalicu, osluškuje i samo se nasmejao. Zato, naš dobri adžija, ide ti kolektivna tužba za naknadu troškova i molim sve koji ovo čitaju, a prevareni su tu noć, da se pridruže grupi na Fejsbuku "Kolektivna tužba protiv Dine Merlina i Adriaticket firme", napisala je jedna žena u komentar, pa dodala: "Dinina firma Magaza je organizator. Sve informacije su dostupne javno i mogu se izguglati".

Kurir.rs/Telegraf