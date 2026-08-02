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Nebojša Kostrešević - Neša Tvins izgovorio je danas sudbonosno "da", a tim povodom oglasila se i njegova sestra, Manuela. Pevačica svoju radost nije skrivala, a kako je još otkrila - mladenci se već godinama poznaju. Ipak, prema njenim rečima, "Bog ih je spojio tek pošto su oboje postali dovoljno zreli za dugovečnu vezu".

"Njihova veza je krenula iz drugarstva"

Na pitanje kako je reagovala kada je saznala da će Neša "stati na ludi kamen", ona je poručila da takvu ljubav i treba krunisati brakom.

- Bila sam presrećna, jer takvu ljubav, a pre svega poštovanje, treba krunisati brakom, pred Bogom i narodom. Lepo ga je gledati ponovo zaljubljenog i srećnog - rekla nam je Manuela Đurović.

Malo ko zna da njihova ljubavna priča nije počela slučajno.

- Njihova veza je krenula iz drugarstva, baš kao i moja, koja traje već 24 godine i zato verujem da takve veze imaju budućnost - iskrena je bila ona, dodajući: Oboje su živeli u istom gradu, imali zajedničke prijatelje i mnogo puta se sretali, ali je Bog hteo da ih spoji tek kada su oboje bili zreli za jednu dugovečnu vezu - napomenula je.

Svadba za 200 zvanica

Proslavi prisustvuje oko 200 zvanica.

1/7 Vidi galeriju Popularni pevač devedesetih Nebojša Kostrešević, poznatiji kao Neša Twins, danas se oženio u tajnosti. Foto: Kurir

Neša je potvrdio informaciju da se danas venčao.

- Hvala od srca na divnim željama. Danas smo moja supruga i ja presrećni, ispunjeni i zahvalni što smo ovaj trenutak podelili sa najbližima. Želeli smo da naša ljubav danas bude u prvom planu, a biće prilike da o tome i pričam u nekom budućem periodu - poručio je Neša za pomenuti medij.

Podsećamo, Neša Twins ima dva braka iza sebe, a u jednom od njih je dobio sina. Bio je i u dugoj ljubavnoj vezi sa pevačicom Enom Radulović.

Na svadbi su i Mina Kostić i Kasper

Na svadbi prisustvuju i Mina Kostić i njen partner Mane Ćuruvija Kasper, koji su objavili i fotografiju sa ovog događaja.

Foto: Printscreen

- Oženio nam se i naš Neša. Sledeći znate ko je na redu - napisala je pevačica na Instagramu uz fotografiju.

Kurir.rs/24.sedam