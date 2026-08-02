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Nakon nezapamćenog haosa i ogromnih gužvi na ulazima na stadionu Koševo, zbog kojih mnogi fanovi uprkos kupljenim ulaznicama nisu uspeli da uđu na prvi koncert Dina Merlina, pojedini su najavljujući i kolektivnu tužbu. Međutim, na trećem uzastopnom koncertu pojavio se pevač Šerif Konjević i otvoreno stao u odbranu svog kolege i komšije.

Šerif je bez dlake na jeziku prokomentarisao celu situaciju i prozivke na račun Merlina, ne skrivajući da je u potpunosti na njegovoj strani.

- Ja ne bih reagovao nikako zato što je Dino Merlin, pre svega, jedan veliki čovek. Neka svako priča šta god hoće. Mi smo komšije, nekada se i ne pozdravljamo, ali to nema veze sa njegovim odnosom prema ljudima. Taj čovek ne zna da mrzi, ne možete ga kupiti za novac. On, kao ni ja, ne plaća kafe nekim ljudima, kako su ga prozivali. On daje i mnogo više čini za humane stvari nego što ljudi znaju. Pojedinci ne treba da brinu o njemu - poručio je Konjević.

1/5 Vidi galeriju Šerif Konjević objasnio situaciju sa Naserom Orićem Foto: Nemanja Dedović, Foto: Marko Jović

Pevač se potom žestoko obrušio na dežurne kritičare i estradne dušebrižnike koji koriste ovakve trenutke za sopstvenu promociju.

- To su ljudi koji ne znaju šta će od svog života. Ako mu ne platiš kafu ili ako ne može da te iskoristi, onda tako komentarišu. Ja nisam ta osoba. Ne dam da me neko gleda kroz moj posao. Zna se koga ću počastiti, ali ima onih koji kod mene nikada ne bi prošli. To neka pričaju oni koji su se time služili da bi sebi napravili rejting - oštar je bio pevač.

Govoreći o odnosima sa ljudima i estradi, Šerif je priznao da je kroz karijeru i život naučio lekciju o tome koliko su iskrena prijateljstva retkost.

- Treba biti mudar u odnosu prema ljudima. Svi koji žele da ti se približe imaju neku svoju priču. Svako o sebi govori - rekao je za "Telegraf".

Posebno emotivan trenutak tokom razgovora bio je kada se Konjević prisetio svog pokojnog kolege i velikog prijatelja Halida Bešlića, pri čemu nije mogao da sakrije setu u glasu.

- Halid i ja smo zajedno na moru zajedno napravili kuće, nažalost ni mesec dana nije bio, jednom smo bili zajedno. Halid je moj prijatelj, zajedno smo počeli, malo ljudi to zna. Bio je veliki čovek i imao je veliku dušu. Kad mi neko kaže da je Halid otišao na onaj drugi svet, ja to ne mogu da shvatim. Nismo se često viđali u poslednje vreme, ali sam imao osećaj da je negde na turneji. Njegov sin Dino je dobro, okej je - emotivno je zaključio Šerif.

"Adžija, ide kolektivna tužba"

Podsetimo, nakon haosa i skandala koji su izbili u petak tokom prvog koncerta Dina Merlina na Koševu u Sarajevu, oglasila se i žena koja nije uspela da uđe na stadion.

Dotična gospođa je ispod videa na kome se vidi kako preprodavci prodaju lažne karte na Baščaršiji, napisala da se sprema tužba protiv Merlina i organizatora koncerta, navodeći pri tome da je reč o pevačevoj firmi.

Ona tvrdi da je kartu kupila kod zvaničnog distributera, ali je opet "izvisila".

1/5 Vidi galeriju Pevač u epicentru neprilika Foto: BoBa Nikolić, Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, Boba Nikolć