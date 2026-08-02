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Mina Amidžić, supruga voditelja Ognjena Amidžića, odgovarajući na pitanja pratilaca na društvenoj mreži Instagram otkrila je da njoj i mužu oko kuće, ali i ćerke Lole, pomaže izvesna Filipinka. Iako papirološki proces nije bio baš tako lagan - ispostavilo se da im je ova odluka ipak "pun pogodak".

Ujedno, Mina je otkrila i zašto su se baš za nju odlučili, bez dlake na jeziku.

1/6 Vidi galeriju Mina Amidžić, supruga voditelja Ognjena Amidžića, odgovarajući na pitanja pratilaca na društvenoj mreži Instagram otkrila je da njoj i mužu oko kuće, ali i ćerke Lole, pomaže izvesna Filipinka. Foto: Printscreen, ATAIMAGES

- Da li ti je dadilja Filipinka? - upitao je Minu izvesni korisnik pomenute mreže, interesujući se i za samo iskustvo s njom.

- Jeste, pomaže nam u kući i oko Lole. Proces oko papirologije zahteva priličan angažman, ali se ispostavilo kao dobra odluka - napisala je Amidžićka.

Upitana da li su se za nju odlučili iz nekog posebnog razloga, ostala je iskrena.

- Zato što su njihovi radnici adaptibilni, profesionalni, vredni i imaju radnu etiku. Usput, nije joj važno ko smo, već ono što joj je povereno da radi - naglasila je Mina, koja je s Ognjenom najpre bila dobila sina, Peruna.

- Našu decu oblikujemo mi, sve ostalo je samo tehnička ispomoć - zaključila je onda.

Suočavali se sa osudama

Podsetimo, iako uživaju u porodičnom životu, Mina se ponekad suočava sa negativnim komentarima i osudama na račun njihovog odnosa, zbog čega je svojevremeno na Instagramu odlučila da pokaže kakve poruke dobija.

Sve je počelo nakon što je na svom profilu podelila razmišljanje o važnosti porodice:

1/5 Vidi galeriju Mina Naumović Foto: Printscreen

- To što ponesemo iz kuće - to nam je. Sve je posle kroz život samo nadgradnja. Srećna sam i zahvalna što bolje temelje nisam mogla imati.

Šok poruka

Ubrzo su usledile oštre uvrede jednog pratioca:

- Lepo te je mama naučila da rasturaš tuđe brakove, zavodiš i otimaš tuđe muževe i oca detetu, svaka čast. Bravo za roditelje i vaspitanje.

Mina je tada odlučila da javno objavi poruku i odgovori:

- Ja vas molim da ne preskačete terapije i da mi se skinete sa vrata - napisala je Mina tada.