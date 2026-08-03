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Odnos pevačice Emine Jahović i njene snajke Dušice Turkdžan godinama je bio tema brojnih nagađanja u domaćim medijima. Posebnu pažnju izazvale su priče nakon što se saznalo da Emina nije prisustvovala venčanju svog brata, nekadašnjeg košarkaša Mirsada Turkdžana, zbog čega su se pojavile spekulacije da u porodici postoje nesuglasice.

Dodatno interesovanje javnosti izazvala je i Dušica, koja je pre udaje nosila prezime Trninić, a odluku da pre stupanja u brak prihvati islam mnogi su tada komentarisali i dovodili u vezu sa odnosima u porodici.

Ipak, pokazalo se da glasine nisu odgovarale stvarnosti. Venčanje Mirsada i Dušice organizovano je daleko od očiju javnosti, u intimnoj atmosferi i u prisustvu najbližih članova porodice, dok je Emina zbog ranije preuzetih privatnih obaveza bila sprečena da prisustvuje slavlju.

1/11 Vidi galeriju Dušica i Mirsad Turkdžan Foto: Prinstscreen/Instagram, Printscreen/Instagram

Da među njima vladaju bliski i prijateljski odnosi, pokazale su i fotografije nastale u Istanbulu tokom Emininog 44. rođendana. Na proslavi održanoj u jednom od prestižnih restorana, Dušica je bila među zvanicama, zajedno sa Emininom majkom Senijom i sestrom Sabinom.

Zajednički kadrovi sa proslave još jednom su stavili tačku na višegodišnje priče o navodnom porodičnom razdoru i pokazali da porodica neguje bliske odnose uprkos ranijim spekulacijama.

1/7 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Antonio Ahel/ATAImages