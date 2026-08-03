STIGAO POSEBAN POKLON ZA SINA ANASTASIJE RAŽNATOVIĆ I NEMANJE GUDELJA: Sevilja obradovala malog Ilijana - sve u crveno-beloj boji (FOTO)
Fudbalski klub Sevilja priredio je lepo iznenađenje za sina Anastasije Ražnatović i Nemanje Gudelja Ilijana, poslavši mu poseban poklon u klupskim bojama.
U paketu se našla oprema namenjena najmlađim navijačima, a posebnu pažnju privukao je personalizovani mini-dres sa imenom "Ilijan". Pored dresa, mališan je dobio i šorts, bodi, šal, portiklu, igračke, kao i set za hranjenje, sve sa obeležjima španskog kluba.
Anastasija nije krila oduševljenje ovim gestom, pa je fotografiju poklona podelila na svom Instagram profilu. Uz objavu je označila Sevilju i kratko poručila: "Hvala mojoj Sevilji".
Podsetimo, Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj nedavno su dobili sina kojem su dali ime Ilijan. Gest nekadašnjeg Gudeljevog kluba izazvao je brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama.
Anastasija se porodila u Sevilji
Inače, porođaj je obavljen u privatnoj klinici u Sevilji, a dolazak naslednika na svet doneo je ogromnu radost u porodice Ražnatović i Gudelj, koje su se odmah okupile u Španiji kako bi podržale novopečene roditelje.
Podsetimo, bračni par već godinama živi u Španiji, gde je Nemanja Gudelj još od 2019. godine uspešno branio boje Sevilje i sa ovim timom osvojio trofej Lige Evrope.
Iako je 2023. godine produžio ugovor do 2026. godine, on je ovog leta ipak napustio španski klub. Ipak, očigledno je da Sevilja i te kako poštuje svog bivšeg igrača i pamti sve što je uradio za njih, poželevši mu dobrodošlicu u novu životnu ulogu na najlepši mogući način.