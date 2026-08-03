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Zorica Nakić, majka Filipa Živojinovića, trenutno boravi na odmoru u turskom Bodrumu, odakle je sa pratiocima podelila nekoliko kadrova sa letovanja.

Na fotografiji koju je objavila na Instagramu pozira u bazenu luksuznog hotelskog kompleksa, okruženog palmama, zelenilom i mediteranskim rastinjem. U kupaćem kostimu opušteno je uživala u odmoru, a njena objava brzo je privukla pažnju velikog broja pratilaca.

Ispod fotografije nizali su se komentari u kojima su joj mnogi udelili komplimente na račun izgleda i fizičke forme.

Foto: Printscreen/Instagram

Zorica je, inače, prva supruga Bobe Živojinovića i majka Filipa Živojinovića. Filip je veoma vezan za celu svoju porodicu, a poseban odnos ima sa polubratom Marijom Nakićem, profesionalnim košarkašem, kao i sa sestrom Ivom, kojima često pruža podršku putem društvenih mreža.

Kada je Marijo ostvario jedan od najvećih uspeha u dosadašnjoj karijeri, Filip mu je javno uputio emotivnu poruku.

- Ceo život smo ponosni na tebe, a danas smo presrećni što si dobio sve što zaslužuješ. Od malog dečaka do juniorskog prvaka Evrope i MVP-ja finala Evrolige. Volimo te i jedva čekamo da slavimo tvoje buduće uspehe - poručio je tada Filip svom bratu.

U braku sa košarkašem

Majka Filipa Živojinovića, Zorica Desnica, danas Nakić, važila je za najlepšu Beograđanku. Ona je Filipa dobila u braku sa bivšim teniserom Bobom Živojinovićem, a nakon razvoda sreću je našla pored hrvatskoh sportiste Ive Nakića.

Zorica Nakić i Iva u braku su dobili dvoje dece: ćerku Ivu i sina Maria sa kojima je Filip u odličnim odnosima. Filip je za majku jako vezan i kad god mu to obaveze dozvoljavaju, posećuju se, a s vremena na vreme dele zajedničke fotografije.

1/6 Vidi galeriju Zorica Nakić, majka Filipa Živojinovića Foto: Fejsbuk

Osamdesetih godina prošlog veka Zorica i Boba važili su za najpopularniji par, a kruna njihove ljubavi je sin Filip koji je rođen 1985. godine. Do venčanja nije došlo, a brak je potom doživeo krah. Posle razvoda zbog sina ostali u prijateljskim odnosima, a Filip koji je ostao da živi sa ocem ipak je izuzetno vezan za majku.