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Suzana Žunić iz Splita imala je svega 17 godina kada je 1988. godine ponela titulu Mis Jugoslavije. Nakon pobede na izboru lepote postala je jedna od najpoznatijih žena u bivšoj državi, a njeno ime često se pojavljivalo u medijima.

Nedugo potom upoznala je nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca Igora Štimca. Njihovo poznanstvo preraslo je u ljubav, a par je ubrzo stao na ludi kamen.

Gotovo dve decenije u braku

Suzana i Igor u braku su proveli 19 godina i dobili troje dece – sina Luku i ćerke Miju i Deu. Iako su važili za jedan od poznatijih parova, njihov odnos godinama je bio predmet medijskih napisa.

Tokom braka često su se pojavljivale informacije o Štimčevim navodnim neverstvima i vezama sa drugim ženama, što je privlačilo veliku pažnju javnosti.

1/4 Vidi galeriju Suzana Žunić bila je proglašena najlepšom ženom Jugoslavije 1988. godine kada je i odnela titulu misice, te je po tome najviše ostala upamćena. Foto: Youtube Screenshot, Pritnscreen

Afera koja je dospela u centar medija

Posebno interesovanje izazvala je priča o njegovom odnosu sa pevačicom Alkom Vuicom. Njihova navodna romansa dugo je bila tema regionalnih medija, a jedan javni događaj dodatno je podgrejao spekulacije.

Tom prilikom Alka Vuica je pred okupljenima prosula piće u Štimčevo lice, nakon čega je javno govorila o njihovom odnosu. Kasnije se obratila i Suzani, navodeći da joj je žao zbog svega što se dogodilo.

"Veoma cenim Suzanu i žao mi je što je zbog mene bila povređena. Sudbina nam je spojila živote na vrlo ružan način, ali samo zato što smo obe volele istog muškarca i verovale mu", izjavila je tada Alka Vuica.

1/5 Vidi galeriju Alka Vuica Foto: Pritnscreen/Instagram

Posle razvoda pronašla novi mir

Nakon razvoda od Igora Štimca, Suzana je otvoreno govorila o teškom periodu kroz koji je prolazila i izazovima sa kojima se suočila posle kraha dugogodišnjeg braka.

Vremenom je započela vezu sa Damirom Milačićem, trenerom košarkaškog kluba iz Šibenika. Posle nekoliko godina zajedno su se venčali, a Suzana je okrenula novu stranicu u životu.