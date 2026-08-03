VOLELE SU ISTOG MUŠKARCA, LJUBAVNICA MU PRED SVIMA SASULA PIĆE U LICE: Pevačica napravila skandal fudbalu, pa se javno izvinila najlepšoj ženi Jugoslavije
Suzana Žunić iz Splita imala je svega 17 godina kada je 1988. godine ponela titulu Mis Jugoslavije. Nakon pobede na izboru lepote postala je jedna od najpoznatijih žena u bivšoj državi, a njeno ime često se pojavljivalo u medijima.
Nedugo potom upoznala je nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca Igora Štimca. Njihovo poznanstvo preraslo je u ljubav, a par je ubrzo stao na ludi kamen.
Gotovo dve decenije u braku
Suzana i Igor u braku su proveli 19 godina i dobili troje dece – sina Luku i ćerke Miju i Deu. Iako su važili za jedan od poznatijih parova, njihov odnos godinama je bio predmet medijskih napisa.
Tokom braka često su se pojavljivale informacije o Štimčevim navodnim neverstvima i vezama sa drugim ženama, što je privlačilo veliku pažnju javnosti.
Afera koja je dospela u centar medija
Posebno interesovanje izazvala je priča o njegovom odnosu sa pevačicom Alkom Vuicom. Njihova navodna romansa dugo je bila tema regionalnih medija, a jedan javni događaj dodatno je podgrejao spekulacije.
Tom prilikom Alka Vuica je pred okupljenima prosula piće u Štimčevo lice, nakon čega je javno govorila o njihovom odnosu. Kasnije se obratila i Suzani, navodeći da joj je žao zbog svega što se dogodilo.
"Veoma cenim Suzanu i žao mi je što je zbog mene bila povređena. Sudbina nam je spojila živote na vrlo ružan način, ali samo zato što smo obe volele istog muškarca i verovale mu", izjavila je tada Alka Vuica.
Posle razvoda pronašla novi mir
Nakon razvoda od Igora Štimca, Suzana je otvoreno govorila o teškom periodu kroz koji je prolazila i izazovima sa kojima se suočila posle kraha dugogodišnjeg braka.
Vremenom je započela vezu sa Damirom Milačićem, trenerom košarkaškog kluba iz Šibenika. Posle nekoliko godina zajedno su se venčali, a Suzana je okrenula novu stranicu u životu.
Danas je posvećena porodici i umetnosti. Aktivna je na društvenim mrežama, gde povremeno deli trenutke iz privatnog života, dok se već godinama bavi slikanjem.