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Poznata voditeljka Suzana Mančić ima veliki razlog za slavlje – njena ćerka Teodora Kunić porodila se i na svet donela sina kom su ona i njen suprug, general Miroslav Talijan dali ime Mijat.

Inače, zet poznate voditeljke, 23 godine stariji general Miroslav Talijan, čovek je sa impresivnom vojnom karijerom, kom je ovo biti šesto dete.

Ko je Miroslav Talijan?

General Miroslav Talijan rođen je 1970. godine u Smederevskoj Palanci i iza sebe ima izuzetno bogatu profesionalnu karijeru. Svoje školovanje započeo je u Vojnoj gimnaziji, nastavio ga na Vojnoj akademiji (smer pešadije), dok je obrazovanje krunisao brojnim usavršavanjima – master studijama na Fakultetu bezbednosti, specijalističkim studijama na Fakultetu političkih nauka, kao i doktoratom koji je stekao 2008. godine na Vojnoj akademiji.

1/5 Vidi galeriju Miroslav Talijan Foto: Damir Dervišagić

Njegova karijera je pravi primer postepenog napredovanja kroz sve nivoe vojne hijerarhije. Počeo je kao komandir voda u četi vojne policije, a tokom godina nizao je odgovorne funkcije u padobranskim i protivterorističkim jedinicama. Značajan deo svoje bogate karijere posvetio je i obrazovanju novih oficira, pa je tako bio i načelnik Vojne akademije i načelnik Škole nacionalne odbrane. Godine 2018. postavljen je na prestižnu dužnost komandanta 72. brigade za specijalne operacije.

Ima petoro dece

Zanimljiv detalj iz privatnog života zeta Suzane Mančić je taj da iz prvog braka ima troje dece, dok iz braka sa Marijom Pavković, ćerkom Nebojše Pavkovića, ima dvoje. Dete koje čeka sa Teodorom biće mu šesto.Nekoliko meseci nakon što su se zavetovali pred Bogom na crkvenom venčanju, Teodora i Miroslav su nedavno sklopili i građanski brak u beogradskoj opštini Stari grad. Prve fotografije buduće mame sa venčanja podelio je njihov kum na društvenim mrežama, ostavivši izuzetno emotivnu poruku.

1/6 Vidi galeriju Venčanje Teodore Kunić Foto: Pritnscreen/Instagram, printscreen/instagram/emakatic

- Juče sam u Gradskoj opštini Stari grad imao izuzetnu čast, privilegiju i neizmerno zadovoljstvo da kao svedok i kum svom dragom Miroslavu prisustvujem svečanom činu građanskog sklapanja braka sa njegovom izabranicom, a od juče i mojom dragom kumom Teodorom Talijan. Biti kum na početku zajedničkog životnog puta dvoje divnih ljudi, koji svoju iskrenu ljubav krunišu brakom, predstavlja poseban trenutak ispunjen ponosom, odgovornošću i najlepšim emocijama. Stara narodna mudrost s razlogom kaže da je kumstvo svetinja, a za mene je velika radost što sam svedok rađanja ove nove, snažne porodice. Mom kumu Miroslavu i mojoj kumi Teodori od sveg srca želim dug bračni život ispunjen pre svega dobrim zdravljem, uzajamnim poštovanjem, razumevanjem i neizmernom ljubavlju. Da kroz život koračaju uvek ruku pod ruku, slaveći svaki zajednički korak. Živeli mladenci, nek je sa srećom i dugovečno! - napisao je on.