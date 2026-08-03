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Voditeljka Suzana Mančić postala je baka. Njena starija ćerka Teodora na svet je donela sina, kojem su roditelji dali ime Mijat. Vest je obradovala porodicu, a izbor imena privukao je pažnju javnosti, budući da je reč o tradicionalnom muškom imenu koje se poslednjih godina sve češće vraća među najpopularnije izbore za dečake.

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Ime hebrejskog porekla

Prema tumačenjima onomastičara, ime Mijat vodi poreklo od starohebrejskog imena Mihael (Micha'el). Njegovo izvorno značenje glasi „Ko je kao Bog?“, odnosno „onaj koji je sličan Bogu“. U hrišćanskoj tradiciji ovo ime povezano je sa Svetim arhangelom Mihailom, jednim od najznačajnijih arhanđela i simbolom snage, zaštite i pobede dobra nad zlom.

Staro ime koje ponovo osvaja roditelje

Ime Mijat vekovima je prisutno na prostoru Srbije, Crne Gore i Hercegovine, a poslednjih godina ponovo dobija na popularnosti. Mnogi roditelji biraju ga upravo zbog njegove kratke forme, zvučnosti i snažne simbolike.

Za osobe koje nose ovo ime u narodnim tumačenjima često se vezuju osobine poput poštenja, samostalnosti, istrajnosti i hrabrosti, iako takve karakteristike predstavljaju deo tradicionalnih verovanja, a ne naučno potvrđene činjenice.

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Suzana Mančić: Presrećna sam

Baka Suzana Mančić nije krila sreću.

– Presrećna sam što sam postala baka i što je sve proteklo u najboljem redu. Beba je dobro, Teodora je bila hrabra i neizmerno sam ponosna na nju – rekla je za "Blic" Suzana Mančić sa osmehom koji, kako priznaje, danas ne silazi sa njenog lica.

Da je radost u porodici neizmerna govori i jedan poseban trenutak. Ponosni tata godinama je čuvao bocu starog viskija za neku veliku životnu priliku. Jutros, nešto posle šest sati, otvorio ju je kako bi zajedno sa najbližima nazdravio dolasku sina na svet. Sada cela porodica s nestrpljenjem iščekuje da Teodora i mali Mijat stignu kući, gde ih već čeka mnogo ljubavi, zagrljaja i jedan novi, najlepši početak – početak jedne divne bakine priče.