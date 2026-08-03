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Pevačica Katarina Grujić Gobeljić našla se na udaru blokaderske mržnje zbog toga što voli i poštuje svoju zemlju. Naime, na društvenim mrežama razapeli su pevačicu samo zato što je na jednom nastupu tokom izvođenja pesme Vesne Zmijanac „Idem preko zemlje Srbije“ uzviknula: „Srbija pobeđuje“. Kaćina poruka "Srbija pobeđuje" nije imala nikakvu političku konotaciju.

Čim je snimak postao viralan, na društvenim mrežama krenula je kampanja protiv Grujićeve.

Potom su citirali hejterske komentare s društvenih mreža, uz konstataciju da „niko nije bio iznenađen“.

– Ništa neočekivano, klasika za narodnjake i tu vrstu pevača. Skoro cela estrada je uz njih. Mene bi čudilo da ova nije podržala, pa većina ovih narodnjaka podržava Vučića, ništa čudno, bljak. Pa samo Ivana Negativ i Topalko ne podržavaju, zar to nije jasno – neki su od komentara.

S druge strane, veliki broj je onih koji su stali u odbranu pevačice i pitali se da li je moguće da je ljubav prema svojoj zemlji postala razlog za linč. Većinska Srbija podržala je pevačicu i najoštrije osudila ovu hajku.

– Podrška za Katarinu Grujić!

Žena sa stavom

Korisnik Tvitera koji se potpisuje kao Vipprcko bio je jasan:

– Kaću Grujić napadaju izdajnici i to treba da joj bude čast!

Drugi je pak napisao da ne može da prestane da gleda pomenuti video:

– Kaća je žena sa stavom i mudima!

- Žena je očigledno pevala na privatnoj proslavi i izgovorila: „Srbija pobeđuje.“ Zar je ljubav prema Srbiji postala razlog za linč? Svako ima pravo na svoj stav, a umetnici ne smeju biti mete hajki zbog patriotizma. Glavu gore, Kaćo! Narod ume da prepozna iskrenost – navodi se na nalogu Istina boli na Tviteru.

U opisu posta Moć Zvezdare na Instagramu takođe je Kaći data podrška:

– Što se nas sa Zvezdare tiče, od danas je ona prva dama estrade! Patriota Katarina Grujić!