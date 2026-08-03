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Suzana je dobila svoje prvo unuče, a poznati član "Sedmorice mladih" postao je deda dečaka prelepog imena.

Postao deda

Naime, Suzana Mančić svoje ćerke Teodoru i Nataliju dobila je u braku sa Nebojšom Kunićem, članom nekada popularne grupe "Sedmorica mladih".

Suzana i Nebojša romansu su započeli nakon velikog prijateljstva, a posle nekog vremena, brak je doživeo krah. Suzana je njihov odnos opisala kao "kvarljivu robu".

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Brak sa Nebojšom doneo je Suzani velike izazove, pa čak i borbu sa depresijom, a sve se završilo razvodom.

1/6 Vidi galeriju Suzana Mančić Foto: Printscreen YouTube, printscreen YT

Ipak, ćerke su do danas ostale njihova neraskidiva veza.

Suzana je nakonn razvoda pronašla sreću pored sadašnjeg supruga, Simeona, kome je sudbonosno "da" rekla 2018. godine.

Prvo oglašavanje novopečene bake

Suzana Mančić postala je baka dečaka Mijata, a prve utiske otkrila je upravo za Blic:

– Presrećna sam što sam postala baka i što je sve proteklo u najboljem redu. Beba je dobro, Teodora je bila hrabra i neizmerno sam ponosna na nju – rekla je Suzana Mančić sa osmehom koji, kako priznaje, danas ne silazi sa njenog lica.

1/6 Vidi galeriju Teodora Kunić Foto: Printscreen/Instagram, printscreen/instagram/emakatic, Printscreen

Sestra Natalija sve vreme je bila uz Teodoru. Kada su oko jedan sat posle ponoći počeli trudovi, Natalija je, ne želeći da Suzanu dodatno uznemiri dok sve ne bude gotovo, tiho izašla iz kuće i otišla u porodilište. Tokom porođaja držala ju je za ruku, bodrila i bila joj najveća podrška. Teodorin suprug sve vreme je uzbuđeno čekao ispred porođajne sale.

kurir/blic