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U domu Suzane Mančić danas je veliki razlog za slavlje. Njena starija ćerka Teodora Kunić rodila je zdravog dečaka, dok je emotivnu poruku iz porodilišta podelila i ponosna tetka Natalija, koja je sve vreme bila uz sestru tokom porođaja.

Posnosna tetka

Starija ćerka Suzane Mančić, Teodora Kunić, danas se porodila i na svet donela sina, a veliku sreću porodica je podelila sa najbližima. Posebno emotivan trenutak zabeležila je Teodorina sestra Natalija Kunić, koja je prisustvovala porođaju i bila joj najveća podrška.

Natalija se ubrzo nakon rođenja sestrića oglasila na Instagramu, gde je objavila fotografiju iz bolnice i kratkom porukom otkrila koliko je srećna zbog prinove.

– Od danas se odazivam samo na tetka – napisala je ona uz fotografiju.

Foto: Pritnscreen/Instagram

Sinu dali ime Mijat

Teodora Kunić porodila se jutros u privatnoj klinici prirodnim putem i na svet donela zdravog dečaka teškog 3.650 grama.

Tokom porođaja sestra Natalija držala ju je za ruku i bodrila, dok je Teodorin suprug, general Miroslav Talijan, koji je od nje stariji 23 godine, uzbuđeno čekao ispred porođajne sale.

Ponosni roditelji za naslednika su odabrali ime Mijat, staro muško ime koje vodi poreklo iz hebrejskog jezika i predstavlja domaći narodni oblik imena Mihajlo. Njegovo značenje potiče od hebrejskog pitanja „Ko je kao Bog“, pa se u prenesenom smislu tumači kao „onaj koji je sličan Bogu“ ili „jednak Bogu“.

1/6 Vidi galeriju Venčanje Teodore Kunić Foto: Pritnscreen/Instagram, printscreen/instagram/emakatic

Baka ponosna

Nedugo nakon što je postala baka, Suzana Mančić nije krila emocije.