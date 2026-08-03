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Nemanja Gudelj i Anastasija Ražnatović 15. jula postali su ponosni roditelji malog Ilijana, a vest o trudnoći od javnosti su uspešno krili devet meseci. Sada njih dvoje uživaju u najlepšem periodu života, a ljubav koju međusobno imaju, nikada nije bila jača, što je potvrdila i poslednja Nemanjina objava.

Naime, Anastasija Ražnatović pre nekoliko dana oglasila se na mrežama i podelila citat pun iskrene ljubavi prema sinu i suprugu, istakavši uz citat i inicijale njihovih imena.

"Da li ga volim? Ponovo bih prošla kroz svaki bolan deo svog života kada bih znala da me on čeka na kraju", glasio je citat koji je Anastasija podelila na svom Instagram nalogu.

Sada joj je suprug javno odgovorio, podelivši njenu objavu uz komentar

"Ko je pronašao ženu, spoznao je šta je dobro i dobio blagoslov od gospoda", napisao je on.

Foto: Printscreen/Instagram

Emotivna objava na imendan sina Ilijana

Anastasija i Nemanja uživaju u najlepšim danima sa sinom, a na njegov imendan oglasili su se snažnom porukom:

"Srećan i blagosloven Ilindan! Neka plamen revnosti Svetog proroka Ilije zapali u našim srcima ljubav prema Bogu, bližnjima i istini. Sveti proroče Ilija, moli Boga za nas!" - pisalo je u njenoj objavi.