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Svadbeno veselje koje je u nedelju upriličio denser Neša Tvins pretvorilo se u pravi muzički spektakl, a atmosfera je od samog početka bila uzavrela. Među brojnim gostima posebno se izdvojila pevačica Mina Kostić, koja se prva latila mikrofona i podigla goste na noge.

Delirijum

Čim je muzika krenula, Mina nije odolela dobroj atmosferi, pa je zapevala pred oduševljenim gostima. Njeni hitovi i energičan nastup izazvali su ovacije, a gosti su uglas pevali sa njom i igrali bez prestanka.

00:24 Mina zapevala na svadbi kod Neše Tvinsa Izvor: Kurir

Ipak, pravo iznenađenje usledilo je kada je mikrofon uzeo i sam Neša Tvins. Mladoženja je pokazao da nije zaboravio svoj prepoznatljiv estradni šarm, pa je otpevao nekoliko svojih najvećih hitova, što je izazvalo pravo oduševljenje među zvanicama.

Udružili se

Poseban trenutak večeri bio je njegov zajednički nastup sa sestrom, sa kojom je zapevao pred prepunom salom. Njihova zajednička energija dodatno je podigla atmosferu, a gosti su ih nagradili gromoglasnim aplauzom.Tokom cele večeri igralo se i pevalo bez prestanka, a mnogi prisutni komentarisali su da je slavlje više ličilo na veliki estradni koncert nego na klasičnu svadbu. Muzika, dobro raspoloženje i poznata lica učinili su da veselje potraje do duboko u noć.

00:47 Neša Tvins održao koncert na sopstevnom venčanju Izvor: Kurir

Snimci sa svadbe već su počeli da kruže društvenim mrežama, gde se jasno vidi da su Mina Kostić i Neša Tvins bili glavne zvezde večeri, dok su gosti uživali u atmosferi koja će se dugo prepričavati.