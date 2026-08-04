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Jelena Karleuša održala je prethodnog vikenda još jedan u nizu svojih spektakularnih nastupa na Crnogorskom primorju.

Pop zvezda je poznati klub u Budvi ispunila do poslednjeg mesta, a naš paparaco uslikao je pevačicu na beogradskom aerodromu u večernjim časovima, i to prilikom povratka iz Crne Gore.

U centru pažnje

Jelena je poznata po tome da pomera granice kako u muzičkom, tako i u modnom smislu, a ovog puta je otišla i korak dalje u svojoj ekscentričnosti, pa se na aerodromu pojavila ni manje ni više nego u kupaćem kostimu.

Foto: Kurir

Oči svih prisutnih, i muškaraca i žena svih uzrasta, bile su uprte u muzičku zvezdu koja je nosila jednodelni tanga kupaći kostim svetlozelene boje, dok je preko njega ponela samo istobojnu mrežastu providnu heklanu haljinu.

Jelena se nije mnogo obazirala na šokirane poglede svih prisutnih, pa se u društvu producenta, menadžera i prijatelja odmah uputila ka automobilu, gde ju je čekao brat od tetke.

Kako smo uspeli da primetimo, Karleuša nije štedela kad je reč o aksesoarima koje je ponela uz ovaj nesvakidašnji stajling.

1/6 Vidi galeriju JK na aerodromu Foto: Kurir

Pogled nam je privukla čuvena "ermes birkin" tašnu, čija cena na tržištu ide i do 30.000 evra, dok joj je ruku krasio zlatni sat "kartije". U pitanju je model "panter" od žutog zlata s dijamantima, od čak 38.400 evra. Pored toga, primetili smo i njene omiljene "kartije" narukvice od žutog zlata i dijamanata od 13.100 evra i 14.700 evra, kao i prstenje iz iste linije od 10.000 evra. Sunčane naočare su takođe bile od istog brenda, a njihova cena je "skromnih" 1.200 evra.

Ovom prilikom Jelenu su ispred aerodroma sačekali i predstavnici medija, kojima je rekla da je na aerodrom došla pravo iz mora i da je zbog toga u kupaćem kostimu.

Izašla iz vode

- Slana sam. Na meni samo so, i to u bukvalnom smislu. Mokra mi je kosa, upravo sam iz vode izašla. Lepo je leto, to je moje vreme. Volim leto, sunce, ovo je vreme kupaćih kostima po aerodromu. Meni su mokri i kosa i kupaći, ali toliko je toplo napolju... Potpuno sam gola - rekla je uz osmeh medijima Karleuša.

Foto: Kurir

Kurir.rs

JK: