Slušaj vest

Više od godinu dana jedna od glavnih tema svih svetskih i domaćih medija bio je krah devetogodišnje bračne zajednice između Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera. Do toga je prvenstveno došlo zbog tajnog odnosa bivšeg nemačkog fudbalera sa Ester Sedlaček i šokantne afere s Bugarkom Silvom Kapitanovom, s kojom je trenutno u vezi.

Razlog za osmeh

Autor ovog članka boravio je nedavno na Palma de Majorki. Uz pomoć dobro obaveštenih izvora sa ovog luksuznog ostrva uspeli smo da dođemo do novih ekskluzivnih informacija i fotografija.

1/4 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger i Silva Kapitanova Foto: Profimedia

Poznato je da ljubav između Bastijana i Bugarke cveta posle pomirenja, o čemu svedoče i paparaco fotografije nastale nedavno upravo na Majorki, gde su njih dvoje potpuno opušteni i nasmejani uživali u romantičnoj vožnji jahtom i zalasku sunca.

Ipak, kako smo saznali na licu mesta, Silva i te kako ima razloga za osmeh, pošto je Bastijan pre izvesnog vremena za sebe i nju kupio novu luksuznu vilu u izgradnji na ostrvu, koja se nalazi na stenama tik pored mora!

Kad smo dobili upustva kako da do nje dođemo, uputili smo se na brod i posle jednočasovne plovidbe mirnim i toplim morem ka jugozapadu ostrva ispred nas se ukazala ogromna građevina, koja neće biti završena pre idućeg leta.

1/4 Vidi galeriju Nova kuća Bastijana Švajnštajgera Foto: Kurir, Profimedia

- Ova vila se gradi više od dve godine, a plan je da bude gotova do leta sledeće godine. Bastijan već neko vreme traži novi dom na Majorki za sebe i Silvu, a posle razgledanja nekoliko lokacija odlučio se za ovu pored samog mora. Kad se sabere koliko je novca dosad dao na iznajmljivanje hacijende u kojoj živi s devojkom, mnogo mu se više isplati da kupi nekretninu. Iako je ona još u sivoj fazi, on ju je pre nekoliko meseci kaparisao. To se sve dešavalo odmah posle pomirenja sa Silvom, ali i u jeku porodične drame, dok se u strogoj tajnosti vode dva sudska postupka povodom razvoda od Ane. Naravno, Silva je presrećna. Njoj su svi snovi ostvareni - ispričao nam je sagovornik upućen u detalje, pa nastavio:

- Vila ima više od 1.500 kvadrata, a prostire se na velikom imanju od 3.000 kvadrata, na stenama uz samo more. Znam da je početna cena bila 12 miliona evra i da je bilo više zainteresovanih osoba iz Nemačke i Velike Britanije za nju. Ako nekad bude odlučio da je proda, moći će da dobije i više nego duplo. Radovi su u punom jeku, tu je i veliki kran. Kuća će imati četiri etaže. Na najnižem nivou su planirani garaža, tehničke prostorije i spa, zatim prizemlje, na prvom spratu će biti stambeni deo s velikim terasama, dok je na drugom spratu planiran luksuzni prostor s biljkama i pogledom. Okružena je zelenilom i palmama, a privatnost će im biti zagarantovana - zaključio je naš izvor.

1/7 Vidi galeriju Silva i Bastijan Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Printskrin

Do Švajnštajgerovog komentara nismo uspeli da dođemo.

Inače, pre mesec dana nemački Bild je pisao da su Bastijan i njegova bivša supruga Ana Ivanović trenutno glavni akteri dva sudska procesa. Tako se jedan postupak vodi u Minhenu, a drugi na Majorki, dok je u centru spora podela imovine. Iako se detalji procesa čuvaju daleko od očiju javnosti, evropski mediji poput Bilda navode da se postupci i pregovori odugovlače, zbog čega interesovanje za sudbinu jednog od nekada najskladnijih i najglamuroznijih sportskih parova ne jenjava. Jedan od glavnih inicijatora da se Bastijan bori do poslednjeg centa je niko drugi do njegova sadašnja partnerka, Bugarka Silva Kapitanova.

Njihova romansa je nedavno zapala u krizu, a jedan od razloga bile su nesuglasice oko novca i luksuzne hacijende na Majorki.

Rešeni problemi

Kako smo tad pisali, Švajnštajger je zbog sve češćeg boravka u Nemačkoj želeo da smanji troškove i prestane da plaća mesečni najam vile u Španiji, koji iznosi čak 50.000 evra. Kako Silva nije želela da se odrekne života na Majorki niti da se preseli u Minhen, među njima je došlo do ozbiljnih nesuglasica.

1/13 Vidi galeriju Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Printscreen/Instagram, Profimedia, Tviter

Ipak, nedugo potom u javnosti su se pojavile njihove zajedničke fotografije na kojima se drže za ruke vrlo raspoloženi, što je podgrejalo priče da je njihov raskid bio samo prolazna kriza.

Podsetimo, imovinsko stanje Bastijana Švajnštajgera procenjuje se na otprilike 90 miliona evra - od transfera iz Bajerna u Mančester junajted samo je u tri sezone inkasirao više od 50 miliona evra.

Kurir.rs

Ana i Bastijan u vreme najveće ljubavi: