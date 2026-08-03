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Nekadašnji superfinalista rijalitija "Elita 9" Luka Vujović trenutno boravi u Turskoj, odakle se obratio svojim pratiocima putem lajva na Tiktoku. On je podelio planove za naredni period i otkrio da je privremeno napustio Srbiju zbog estetskog zahvata kom je odlučio da se podvrgne.

Iako su se mnogi zapitali gde je njegova izabranica Anita Stanojlović, koja čeka njihovo prvo zajedničko dete, Luka je najpre sve umirio porukom da je sa njom sve u najboljem redu, iako se trenutno nalaze na različitim lokacijama.

"Super je Anita. Anita je na Zlatiboru, čeka me, eno je kod mojih. Bila je sa sestrom, sada je otišla do brata. Išli su na večeru, sad idu da jašu one poniće, koniće. Sa sinom je, mi u nedelju slećemo, pa ćemo da se pridružimo", detaljno je ispričao Luka tokom uključenja.

1/6 Vidi galeriju Anita Stanojlović i Luka Vujović Foto: Printscreen YouTube

Otišao u Tursku na transplantaciju kose

Luka je potom objasnio da je razlog njegovog puta u Tursku estetske prirode, budući da je zakazao proceduru presađivanja kose.

"U Turskoj sam. Vidite šta sam zakazao, idem sad za Srbiju, pa se vraćam za deset dana. Vidi kako ću da izgledam, kosu radim", rekao je Vujović tokom uključenja na mrežama.