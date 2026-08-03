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Filip Car nedavno je potpisao ugovor za Elitu 10, a njegovi fanovi su sa oduševljenjem dočekali ovu vest.

Mnogim ljudima je drago što će se Car pojaviti nakon tri godine na malim ekranima, a jedna od njih je i njegova cimerka Jovana Tomić Matora.

"Čovek - ljudina"

Tokom učešća u emisiij "Narod pita" ona nije krila oduševljenje zbog njegovog ulaska u novu sezonu.

- Volim Filipa Cara, ljudina, čovek! Poistovećujem ga sa Mikijem Đuričićem, to su dva najinteligentnija čoveka koja poznajem, a koja nemaju fakultet – suva inteligencija. Nemam ništa protiv Anđele, sve što imam, ja kažem u lice - rekla je Matora.

Filip se nakon njene izjave oglasio na mrežama i javno joj se obratio.

- Brat. Moraš ući. S kim ću ja da kuvam brate, makar s*anje da zakuvamo - poručio je Filip Car.

1/6 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora Foto: Printscreen Youtube TV Pink

"Dosta očekujem od ove sezone"

Filip Car je prokomentarisao nedavno novu sezonu i priznao da ne zna šta ga čeka.

- Iznenadio me samim pozivom, nisam očekivao ni da će me zvati Željko Mitrović. Negde sam mislio da je kraj moje rijaliti karijere, ali evo, ovo je jubilarna sezona kojom ću se penzionisati. Za rijaliti ne možeš biti spreman nikada, to je kao da se spremaš za život. Nikada ne znaš šta će se desiti, ko će ući. Dosta očekujem od ove sezone jer mi je rekao i Željko Mitrović da će biti dosta novina, tako da će biti uzbudljivo, sigurno će biti ludilo - rekao je on za Blic.

"Porodica je burno reagovala"

Porodic nije sjajno reagovala na njegov ulazak.

1/7 Vidi galeriju Filip Car o ulasku u "Elitu" Foto: Printscreen TikTok, Hossein Lohinejadian / Alamy / Alamy / Profimedia, Nenad Kostić, Petar Aleksić, Printskrin/Instagram

- Porodica je burno reagovala, ne žele da me vide tamo i u tim izdanjima. Ne znaju šta sve može da se desi, a taman sam vodio drugačiji život. Oni naravno nisu podržali tu odluku, ali ja kada nešto odlučim nema nazad, to je to. Aleksandri još nisam javio, ali ću je pozvati i reći joj da ulazim i naravno konsultovaću se sa njom oko nekih stvari pošto imamo zajedničku ćerku.