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Ana Nikolić ako ne vodi rat sa svojim bivšim mužem Stefanom Đurićem Rastom ili sadašnjim partnerom Goranom Ratkovićem Raletom, onda upada u javni sukob sa koleginicama.

Opšte je poznata priča oko pesme "Provereno" koju je snimila Milica Pavlović, a onda se Ana oglasila da je pesma njena i pustila demo snimak njene izvedbe u javnost, a sada nakon tri godine otkako je izašla pesma "Direktore" koju je snimila Kaja Ostojić, Nikolićeva tvrdi da joj je ova pesma ukradena, i da je ona trebala da je snimi.

Na društvenim mrežama Ana već danima objavljuje videe gde sve vreme objavu prati pesma "Direktore" ali u njenoj demo verziji. Mnogi su se pitali da li je to nova pesma koju će Ana predstaviti publici, ali Ana se oglasila i izjavila da je pesma trebala da bude njena ali joj ukredana.

- Nažalost, ukradena mi je - odgovorila je pevačica jednom od korisnika mreža na pitanje da li je to njena nova pesma.

1/7 Vidi galeriju Muzička zvezda je prošla kroz velike faze Foto: Kristijan Parth, Printscreen/Instagram

Ko plati, njegovo je

Podsetimo, pre tri godine kada je objavljena pesma u Kajinom izvođenju, ekipa Kurira došla je do infomracije da je pesma bila ponuđena i Nataši Bekvalac ali i Ani Nikolić, a da je na kraju ipak završila kod Kaje.

"Novosadska barbika" je prva otpevala demo-verziju numere "Direktore", koju je radio Slobodan Veljković Cobi, pa je "devojka od čokolade" istu pesmu kaparisala, da bi na kraju završila kod Kaje.

00:19 Ana Nikolic optužuje Kaju da joj je ukrala pesmu? Izvor: TikTok

Bekvalčeva je još 2019. godine kod Cobija u studiju snimila ovu numeru, čiji tekst ukazuje na ljubav s bivšim suprugom Ljubomirom Jovanovićem, direktorom Pionirskog grada, a o čemu je Kurir tada pisao.

Sa druge strane, Nikolićeva je dala kaparu, ali od saradnje ništa nije bilo, dok je Ostojićeva iskeširala 10.000 evra.

- Sve tri su bile u igri za istu pesmu. Nataša je baš tu numeru želela da snimi jer ju je podsećala na Ljubu bivšeg partnera, koji obavlja funkciju direktora u Pionirskom gradu i pronašla se u tom tekstu, ali je iz nepoznatih razloga nije objavila. Cobi je pesmu ponudio Ani, koja je dala deo novca, ali se nakon toga više nije javljala. Međutim, nedavno je gostovala u Hrvatskoj, gde je pred okupljenim novinarima otpevala deo pesme dok je razgovarala sa svojim producentom Sašom Mirkovićem i pozdravila Cobija. Tada je već znala da je pesma završila kod Kaje. Pošto ona po pesmu nije dolazila, Cobi više nije hteo da je čeka, a Ostojićki se jako svidela, pa joj je prodao za 10.000 evra, koje mu je odmah isplatila. - pričao je naš izvor.

1/9 Vidi galeriju Kaja Ostojić Foto: Printscreen/Instagram, Instagram Prinscreen

To nam je tada potvrdila i Ostojićeva, kada smo je pozvali za komentar:

- Znam da je Ana Nikolić bila zainteresovana za pesmu, ali ne znam šta se desilo i zašto je nije kupila. Što bi naš narod rekao, nije kome je namenjeno, nego kome je suđeno. Što se tiče Nataše, nisam znala da je prvo njoj bila ponuđena, to sam sad od vas čula, ali očigledno je mene čekala. Na prvu mi se svidela, otpevala sam je u cugu i legla mi je. Po komentarima publike zaključujem da sam napravila pravi izbor. U njoj se pronalaze žene i muškarci. Već je izvodim na nastupima i reakcije su odlične, iako od objavljivanja nije prošlo ni dva meseca. Cobi i ja smo kliknuli na prvu i nije važno koliko sam je platila, vredi svaki evro. Pozdravljam moje koleginice koje je nisu uzele za sebe, hvala im na tome - rekla je Kaja.