OVAJ SPOT STE GLEDALI MILION PUTA ZBOG STAJLINGA VESNE ZMIJANAC, A NJEGA NISTE PRIMETILI! Poznati denser se pojavio već u prvom kadru i pravi je šmeker! (FOTO)
Vesna Zmijanac u doba najveće popularnosti važila je za s*ks simbol, a jedan od njenih najpopularnijih spotova većina pamti i dan danas.
Hit spot
Za pesmu "Sebi sam bila i rat i brat" Vesna se pojavila u potpuno providnom kombinezonu, a najintimnije delove tela prekrivali su crni "listovi". Taj spot je doživeo vrtoglavu popularnost, a pevačica je slobodnijim stajlingom pomerila granice.
Iako su ga mnogi pogledali više puta, niko nije primetio poznatog densera Sanija Trik FX-a. Da li zbog zanosnog izgleda Vesne Zmijanac i providnog stajlinga ili nečeg drugog, ali Sani je prošao potpuno nezapaženo u ovom vizuelnom rešenju.
Naime, denser je u to vreme bio potpuno nepoznat javnosti i bio plesač najpoznatnije plesne grupe koju je predvodio Đole Đogani i koja je igračkim umećem pratila najveće zvezde u to vreme.
Sanijeva uloga
Sani se pojavljuje u prvoj sekundi video snimka, a kasnije sve vreme igra iza Vesne Zmijanac što samo oštrom oku nije promaklo.
Nešto kasnije, Đole Đogani oformio je grupu "Đogani Fantastiko" sa kojom je napravio novi muzički pravac i započeo svoju muzičku karijeru. Istim stopama su krenuli i Gagi Đogani koji je sa Anabelom činio Funky G, a Sani se sa Natalijom, svojom suprugom proslavio u "Trik FX-u."
Podsetimo, Đogani se sa svojom braćom pre sopstvene karijere pojavljivao u mnogim spotovima velikih zvezda u to vreme.