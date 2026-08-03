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Vesna Zmijanac u doba najveće popularnosti važila je za s*ks simbol, a jedan od njenih najpopularnijih spotova većina pamti i dan danas.

Hit spot

Za pesmu "Sebi sam bila i rat i brat" Vesna se pojavila u potpuno providnom kombinezonu, a najintimnije delove tela prekrivali su crni "listovi". Taj spot je doživeo vrtoglavu popularnost, a pevačica je slobodnijim stajlingom pomerila granice.

1/5 Vidi galeriju Vesna Zmijanac u providnom kombinezonu Foto: Printscreen/You Tube

Iako su ga mnogi pogledali više puta, niko nije primetio poznatog densera Sanija Trik FX-a. Da li zbog zanosnog izgleda Vesne Zmijanac i providnog stajlinga ili nečeg drugog, ali Sani je prošao potpuno nezapaženo u ovom vizuelnom rešenju.

Naime, denser je u to vreme bio potpuno nepoznat javnosti i bio plesač najpoznatnije plesne grupe koju je predvodio Đole Đogani i koja je igračkim umećem pratila najveće zvezde u to vreme.

1/5 Vidi galeriju Sani Trik FX u najpoznatijem spotu Vesne Zmijanac Foto: Printscreen/You Tube

Sanijeva uloga

Sani se pojavljuje u prvoj sekundi video snimka, a kasnije sve vreme igra iza Vesne Zmijanac što samo oštrom oku nije promaklo.

Nešto kasnije, Đole Đogani oformio je grupu "Đogani Fantastiko" sa kojom je napravio novi muzički pravac i započeo svoju muzičku karijeru. Istim stopama su krenuli i Gagi Đogani koji je sa Anabelom činio Funky G, a Sani se sa Natalijom, svojom suprugom proslavio u "Trik FX-u."

1/12 Vidi galeriju Đole Đogani je svojom sa plesnom grupom bio deo mnogih muzičkih spotova, koncerata i nastupa velikih zvezda osamdesetih i devedesetih godina Foto: Fejsbuk

Podsetimo, Đogani se sa svojom braćom pre sopstvene karijere pojavljivao u mnogim spotovima velikih zvezda u to vreme.