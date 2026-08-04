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Nekada je letnja sezona na Crnogorskom primorju bila među najisplativijim periodima za domaće pevače, međutim, situacija se poslednjih godina drastično promenila. Estradnjaci sve češće odbijaju angažmane na primorju, a razlog nisu samo slabije posete već i uslovi koje im pojedini vlasnici klubova nude.

Prema saznanjima Kurira, već tri letnje sezone situacija na Crnogorskom primorju, iz godine u godinu, postaje sve lošija. Klubovi su neretko poluprazni, promet je daleko ispod očekivanja, a teret lošeg poslovanja pojedini ugostitelji prebacuju upravo na izvođače.

Kako tvrde naši izvori sa estrade, pojedini vlasnici klubova pevačima više ne obezbeđuju ni osnovne uslove za nastup. Troškove smeštaja i prevoza izvođači često moraju sami da pokriju, iako je ranijih godina to bila uobičajena praksa organizatora.

Gore i od prošle godine

Međutim, tu problemima nije kraj. Dešava se da se o visini konačnog honorara odlučuje tek nakon završetka nastupa. Vlasnici lokala, prema tvrdnjama estradnih menadžera, procene koliko su tokom večeri zaradili, pa tek onda određuju koliko će novca isplatiti pevaču, neretko umanjujući prethodno dogovoreni iznos.

S druge strane, situacija u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj potpuno je drugačija. Tamo organizatori, kako tvrde estradni radnici, izvođače tretiraju kao prave zvezde. Pored unapred dogovorenih honorara, pevačima su obezbeđeni hoteli sa pet zvezdica, organizovan prevoz, a kompletna logistika završava se pre nego što izvođači stignu na nastup.

Da su uslovi na Crnogorskom primorju postali veliki problem za estradu, nedavno je za Kurir potvrdio i menadžer Dare Bubamare, Nenad Šipka. On je otkrio da su pojedine zakazane nastupe na primorju morali da otkažu jer klub u kojem je pevačica tokom sezone imala više ugovorenih gostovanja nije želeo da snosi troškove smeštaja i prevoza.

- Pomenutom klubu nismo naplatili ni smeštaj ni karte za avion, što se inače radi kad izvođač dolazi da nastupa negde van Beograda, pa je honorar od te dnevne žurke upravo trebalo da ode na to, a njima je i to bio problem - rekao je između ostalog Nenad Šipka za Kurir.

Međutim, ni to nije bilo dovoljno da se saradnja nastavi, pa su Dara i njen saradnik od pojedinih angažmana u Crnoj Gori na kraju odustali.

O tome koliko je situacija na primorju postala ozbiljna, kao i zbog čega pevači sve češće biraju nastupe u Bosni i Hercegovini umesto na Jadranu, za Kurir govori i voditelj televizije Pink iz Crne Gore Božo Dobriša.

- Sezona u Crnoj Gori je nikad bolja. Hoteli su puni, plaže su pune, ulicama ne može da se prođe, ali što se tiče klubova gde nastupaju pevači, situacija je nikad gora. Gora čak nego prošle godine - započeo je Dobriša za Kurir, pa nastavio:

- Pevači su gladni para, definitivno je problem u njima. Ljudi su ih provalili i ne žele više da dolaze na te nastupe i da plaćaju tolike cene karata. Nisu krivi vlasnici diskoteka i klubova, jer da pevači nisu tražili toliko novca, ne bi ni oni stavili tolike cene ulaznica za klub. Pevači koji nisu snimili hit po nekoliko godina, pa i više od decenije, traže po 10.000 evra, a ne mogu da tom klubu tu noć naprave pazar ni 1.000 evra. Vlasnici klubova mi kažu da sledeće godine neće ni angažovati pevače nego di-žeja jer im je punije sa di-žejom kojeg plate 200 evra, a napravi isti pazar kao i pevač koji traži 10.000 evra. Gazde klubova su se opametile i neće više da trpe pojedine razmažene pevače koji traže hotele A kategorije, a ne mogu da dovedu ni 50 ljudi. Dešava se da neke gazde klubova i ponižavaju pevače. Na primer, pevačica dođe sređena na nastup, našminkana na štiklama, i gazda kaže da se nastup ipak neće održati jer nije uspela da dovede ni ljude za pet stolova. To je proverena informacija, verujte mi - kaže Boža i dodaje:

1/4 Vidi galeriju Božo Dobriša Foto: Marko Popovic

- Velike zvezde koje pune velike trgove ne mogu da napune klub sa više od 100 ljudi, čak su i mediji jako ljuti na pevače jer u Budvi, kad vide da je prazno, neće da daju izjave jer ih je sramota. To mi novinari koji su došli iz Srbije kažu, a onda ih tokom godina zivkaju na svaka dva-tri dana kad njima treba. Istina je da danas organizatori više ne daju honorare unapred već sačekaju da vide šta će se dešavati na nastupu i kako će proći klub. Često se desi da nakon nastupa gazde daju honorar upola jer je klub bio poluprazan, ali to je za pevače dobro jer bolje išta nego ništa. Gazde klubova kažu da im se najviše isplate Jelena Karleuša, Aca Lukas i Tea Tairović, jer njih isplate od karata. Za njih ljudi hoće da kupe karte. I ako ove zvezde imaju jaku cenu, gazdama to nije problem, jer ljudi plaćaju.

Ima dobre informacije

Pitali smo Božu i o izjavi Seke Aleksić, kad je u njegovoj emisiji rekla da Magla Bend i Jovana Pajić nisu ni izašli na binu jer nikoga od publike nije bilo na nastupu.

- Pevači ne žele da pričaju o ovoj krizi. Jedino je Seka Aleksić imala smelosti da to kaže razgovarajući sa mnom u intervjuu koji smo nedavno radili. Rekla je: "Meni gazde klubova nisu samo saradnici već i prijatelji i ja se često čujem s njima i znam da Magla bend i Jovana Pajić nisu uopšte izašli na binu." Budva je lutrija, nije se to samo desilo njima nego i većim zvezdama, iznenadili biste se kad bih vam rekao imena, prosto im nije bila noć i ljudi nisu hteli da plate skupe karte za njih. Seka ima dobre informacije, rekla mi je i da bi ona javno rekla kada bi se njoj to desilo, ne razume zašto je njene kolege sramota - završio je Dobriša svoju izjavu o ovoj temi.