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Ćerka Nede Ukraden, Jelena Bilbija Minović, je godinama u srećnom braku sa Predragom Pecom Minovićem, koji danas slavi rođendan. Pevačica se sada oglasila na mrežama i javno mu se obratila.

Tašta javno čestitala rođendan

Naime, Neda Ukraden je objavila zajedničku sliku ćerke i zeta gde mu je ujedno čestitala rođendan.

- Srećan ti rođendan najboljem zetu! Hvala ti što si ne samo najbolji otac i suprug moje Jelene, nego i moj veliki prijatelj i podrška! Da nam jos dugo živiš u zdravlju, okružen svojim najmilijima i neka ti život bude kao pesma, od srca ti želi tvoja tašta Neda - napisala je ona.

Foto: Promo

Ima brak iza sebe

Inače, malo ko zna da je pre Jelene imao jedan brak iza sebe i da ima ćerku Milicu.

- Veoma poštujem i volim način na koji se odnosi prema Jeleni i svojoj deci. Zet ima ćerku iz prvog braka, divnu devojku, zove se Milica. Svi se međusobno uvažavamo i poštujemo. Sve matične brojeve svoje dece je istetovirao - ispričala je jednom prilikom Neda, čiji potpis takođe trajno krasi Pecinu ruku.

1/7 Vidi galeriju Neda Ukraden Foto: Printscreen/Instagran, Antonio Ahel/ATAImages, Promo

"Mi smo velika porodica koja se mnogo voli"

- Bila sam na putu, zet mi je tražio da mu uslikam potpis sa pasoša, mislila sam da je stigao nekakav ugovor. Bila sam zaista ugodno iznenađena jer ga doživljavam kao sina. Smatra da sam ih mnogo zadužila jer smo mi velika porodica koja se mnogo voli, i to je bio motiv ovog gesta - objasnila je tada Neda.

kurir/blic