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Na estradi svako malo izbije novi estradni rat. Ovog puta između Dragice Radosavljević Cakane i Dare Bubamare. Cakana je na društvenim mrežama ostavila veoma oštar komentar nakon što je Dara u jednom televizijskom takmičenju iznela opasku na račun naglaska jednog takmičara.

Foto: Screenshot



Pevačica nije krila nezadovoljstvo, pa je javno reagovala rečima koje su izazvale brojne komentare na internetu.

- Jao, glupava Dara kao mangup. Smeta joj naglasak, bože, smalatotine napumpane. Eto, morala sam ovo da kažem. Dakle, Dara je stvarno sramota za bilo šta, a kamoli za muziku. Pritom misli da je opako duhovita, a u stvari... budaletina istripovana, visoka metar i momenat - napisala je Cakana u komentaru sa svog zvaničnog profila.

Sad se ne seća

Njena objava ubrzo se proširila društvenim mrežama i estradnim grupama, a mnogi su ostali zatečeni direktnošću kojom se obratila koleginici. Komentari korisnika bili su podeljeni, dok su jedni smatrali da je Cakana preterala u izražavanju, drugi su podržali njen stav i ocenili da javne ličnosti moraju da vode računa o tome kako komentarišu učesnike takmičenja.

Pozvali smo najpre Dragicu Radosavljević Cakanu. Međutim, pevačica je kratko poručila:

- Ne znam šta je ovo - rekla je ona za Kurir, očito ne želeći dodatno da komentariše sporni status niti da ulazi u dalju polemiku s koleginicom.

Sa druge strane, pokušali smo da dobijemo komentar i od Dare Bubamare. Pevačici smo poslali poruku s pitanjem kako gleda na javni istup svoje koleginice i da li želi da odgovori na prozivke koje su joj upućene. Do trenutka objavljivanja ovog teksta odgovor nije stigao.

1/6 Vidi galeriju Pevačica neće da odgovori Foto: Kurir/S.Z., Antonio Ahel/ATAImages

Ostaje da se vidi da li će Dara Bubamara reagovati i da li će se sukob zadržati samo na društvenim mrežama ili će pak dobiti nastavak u javnosti, s obzirom na to da ovakve estradne prepirke često izazovu veliku pažnju publike i medija.

Inače ovo nije prvi put da sevne netrpeljivost između dve koleginice. Cakana je za Hajp televiziju komentarisala Daru.

- Dara Bubamara - kad je vidim, stvarno mi dođe da umrem od smeha - rekla je u martu ove godine Cakana.

Ona ju je uporedila s Jelenom Karleušom:

- Nažalost, ja znam da je sve to kod nje skupo i znam da ona nije blesava po tom pitanju, da ona neće da kupi glupost, ali ona mora da zna za koga je to. Ne može, ona je previše mala da bi se pojavljivala u tim kompletima, deluje mi kao Jelena Karleuša, tako neki plagijat loš, ako si iskreno htela, evo iskrena sam, pa neka se naljuti Dara, ali definitivno ona ima potpuno druge kvalitete - ocenila je Cakana.

Inače, Bubamara je pre nekoliko meseci bila u centru skandala kad je njena privatna glasovna poruka dospela u javnost.

Neće da ćuti

- Odlično sam, posle svega. Ovo što se dešavalo, hvala bogu da sam doživela podršku od naroda zato što narod zna koliko sam dobra i iskrena, koliko verujem ljudima stvarno onako, mnogo ljudima pomažem, finansiram, plaćam struju, dažbine i na kraju mi zbog neke ljubomore zabiju nož u leđa. Ta neka zlobna stvar se preokrene u moju korist zato što ljudi znaju i osećaju ko je dobar i znaju da je to meni smešno. Naravno da znamo ko je. Moj advokat radi na tome da se utvrdi kako je to dospelo do medija, zato što je ta poruka jako stara, kako je to sad došlo do medija. Ali je žalosno, znate onu poslovicu 'hranite kera da vas ujede'. Ja sam ih godinama pomagala i finansirala, sad pričam u množini, zato što je to jedno društvo. I hraniš ih i oni ti... Zato što su ljudi ljubomorni - rekla je tada Dara Bubamara, pa otkrila da zna ko je u pitanju, kao i da je tužila te ljude.

1/7 Vidi galeriju Pevačica ume da pecne Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić, Damir Devišagić

Uspešna žena

- Svi znate kako ja živim, ja ne diram nikog. Svi zavide na mom životu. Uspešna sam majka, pre svega dobar čovek, prijatelj, imam lepog dečka, oni su jednostavno jako ljubomorni. Umesto da su nešto radili od četiri do pola sedam, oni su prosleđivali moje poruke. Bolje da su uživali. Nije mi bilo prijatno, ali je to izdaja klasična, ja sam na to navikla, ceo život doživljavam, od prijatelja, kumova, kuma, tako da sam ja na to navikla, ljudi su jako zli. Ma dečko je reagovao predivno. Nekad je bilo od četiri do pola sedam, sad je mnogo duže (smeh). I znate kako, ne interesuje nikog šta je rekla neka likuša iz Beške, nego šta je rekla Dara Bubamara. A šta ljudi rade, znate i sami. Tako da - nisam nikog ubila, živa, zdrava žena, hvala bogu da mogu, da sam zdrava. Mnogo sam srećna, imam predivnog sina, predivnog dečka, lepo mi je, uživam - izjavila je Dara u svom stilu.