Slušaj vest

Željko Mitrović uživa na zasluženom odmoru u Sen Tropeu nakon uspešne devete sezone "Elite", a sada se oglasio i time izazvao lavinu komentara.

Naime, nakon skandaloznih snimaka na kojima se vidi da Kristijan Golubović maltretira, a potom i ubija psa, Željko nastavlja da podiže svest o zaštiti životinja za koje i sam ističe koliko su mu važni.

Ovog puta, njegova supruga Milica je podelila emotivan snimak na kom Željko uživa sa njihovim psom čivavom.

00:27 Željko Mitrović sa psom Izvor: Instagram

- Kad ćeš ti mene da maziš, ne samo ja tebe da mazim. Kad ću bre ja da dođem na red? - govorio je Mitrović svom psu na videu, pa dodao:

- Je l ti lepo kad te mazim, pa i meni je lepo kad me neko mazi?

Željko i Milica ne kriju koliko vole životinje, te u svom domu imaju nekoliko pasa o kojima vode računa na najvišem nivou.

Zabranio Krisinu i Kristijan

Podsetimo, nakon detaljnog pregleda svih materijala koji su ovih dana isplivali u javnost, Željko Mitrović je doneo odluku da suspenduje Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa televizije Red, zbog zlostavlja, mučenja i ubistva malog i nemoćnog psa čivave.

Inače, Kristina je na pomenutoj televiziji bila voditeljka, dok je Kristijan imao svoju emisiju "Bajka iz podzemlja", ali sada je došlo do promene i nove odluke čelnika.

1/8 Vidi galeriju Kristijan i Kristina Spalević, porodično nasilje Foto: Screenshot, Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Printscreen Instagram

- Naši mali životinjski prijatelji su stanovnici ove planete i predstavljaju život na planeti isto kao i ljudi! - rekao je Željko Mitović i dodao da sebe smatra tolerantnim bićem, ali mučenje kućnih ljubimaca ne oprašta!

Ovim potezom, Željko je dao do znanja da je ovakvo ponašanje nedopustivo, a do toga je došlo nakon što je Kristina javno podelila maltretiranje nedužnog psa.

"Dovoljno mu je da si tu"

Podsetimo, na Instagram profilu Milice Mitrović je nedavno osvanula emotivna objava psa sa kojim uživa na plaži, čime je poslala moćnu poruku i time uticala na podizanje svesti o ponašanju prema životinjama.

- Psić ne meri tvoju vrednost po uspehu, novcu, izgledu ili greškama. Ne odlazi kada ti je najteže i ne ostaje samo kada mu odgovara. Dovoljno mu je da si tu. Njegova odanost je iskrena, a ljubav jednostavna i čista. Volim vas, Lusi, Mejsi, Koko, Gigi, Džordž i Miksi - napisala je Milica Mitrović u dirljivoj objavi.

BONUS video: