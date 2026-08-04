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Vesna Radusinović privukla je pažnju objavom na društvenim mrežama, gde je istog dana uputila rođendanske čestitke dvojici važnih muškaraca iz svog života - bratu Jakši Ražnatoviću i bivšem suprugu, poznatom filmskom kritičaru Dževdetu Tuzliću, koji su rođeni na isti datum.

Vesna je podelila njihove fotografije i uz svaku ostavila kratku, ali veoma ličnu poruku. Bratu se obratila posebno emotivno:

- Za nezaborav, voli te sestra, živeo!

Dok je bivšem izabraniku poslala jednostavnu i kratku čestitku: „Srećan rođendan.“

Povodom ove nesvakidašnje objave pozvali smo Vesnu za komentar, a ona je sa osmehom govorila o svom bratu, za kojeg je posebno vezana.

- Na slikama je moj brat Jakša, kog bukvalno obožavam jer mu je pošlo za rukom da u ovim vremenima ostane bezbrižni advokat koji uživa u svojoj oazi hotela u mom komšiluku. Sa njim danima obilazim uvale, ronim i plivam, što u ledenoj, što u pretoploj vodi - rekla nam je Vesna.

Uvek na nivou

1/6 Vidi galeriju Književnica zna da skrene pažnju na svoj lik Foto: Printscreen

Književnica trenutno boravi na Crnogorskom primorju, gde provodi leto u porodičnom okruženju, daleko od gradske vreve i svakodnevnih obaveza.

Ona je potom objasnila i kakav odnos danas ima sa bivšim suprugom Dževdetom Tuzlićem.

- Sa bivšim mužem sam u sjajnim odnosima jer smo našli idealan recept – nekih tridesetak godina jedva da progovorimo ponekad, ali to nije razlog da mu ne čestitam rođendan - iskreno je poručila Vesna kroz osmeh.

Ovakav komentar nas je nasmejao, ali i pokazao da između bivših supružnika postoji međusobno poštovanje uprkos tome što svako već dugo vodi svoj život.

Dok Vesna uživa na crnogorskoj obali i, kako saznajemo, intenzivno priprema novi roman "Strah od ljubavi" njen suprug Milomir Marić leto provodi radno. Poznati novinar i televizijski autor vratio se sa odmora i uveliko radi na pripremi novih emisija i projekata za predstojeću sezonu.

Tako je jedna naizgled obična rođendanska čestitka otkrila mnogo više toplu porodičnu povezanost, zreo odnos sa bivšim partnerom i mirnu letnju svakodnevicu Vesne Radusinović, koja očigledno uspešno balansira između privatne sreće, porodičnih emocija i književnog stvaralaštva.