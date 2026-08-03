Slušaj vest

Decenijama unazad, Zdravko Čolić važi za jednog od najtraženijih izvođača, čije pesme slušaju različite generacije. Javnosti je poznato da istaknuti pevač izbegava da peva na privatnim veseljima, ali nedavno je napravio presedan, što je dovelo do brojnih reakcija.

Naime, Čola se pojavio kao specijalni gost na svadbi sina jednog biznismena u elitnom beogradskom restoranu, a uslovi pod kojima je pristao da peva govore o čvrstom profesionalizmu.

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić legenda Foto: ATAIMAGES

Izvor blizak Kuriru je tada otkrio da je dogovor bio brzo postignut, ali da je pevač imao stroge uslove.

Naravno, on ima specijalne uslove kako bi uopšte i nastupio na nekoj privatnoj proslavi. Traži da da bina bude uzdignuta od poda kako mu gosti ne bi prilazili previše blizu dok peva, da nema naručivanja pesama i fotografisanja sa gostima.

1/10 Vidi galeriju Zdravko Čolić Foto: Dragan Petrovic FVS, ATA Images / Antonio Ahe, Fss

45 minuta za 45.000 evra

Naime, za njegov nastup od 45 minuta potrebno je 45.000 evra, što znači da je za svaki minut mini-koncerta zaradio 1.000 evra.

Kada se ovo zna, nije ni čudno što je Zdravko jedan od najbogatijih pevača na prostoru Balkana i da, ako je verovati portalu Portal Celebrity Net Worth, i da je njegovo bogatstvo procenjeno na 20 miliona evra.

BONUS video: