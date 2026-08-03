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Dea Đurđević juče je sa ćerkicom napustila porodilište, a veliku sreću podelila je i sa svojim pratiocima na Instagramu.

Voditeljka nije krila emocije nakon dolaska kući sa naslednicom Iris, ističući koliko joj ovaj trenutak znači.

- Kažu da je doneti odluku da stvoriš dete je presudno. To znači odlučiti da će do kraja života tvoje srce hodati van tvog tela. Presrećna sam zbog toga što smo našu Iris doveli kući - napisala je Dea između ostalog.

1/5 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean

"Više sam se ja uplašio nego Dea"

Podsećamo nakon što je Dea ćerku donela na svet, njen suprug napravio je veliko slavlje tim povodom.

Nosio je majicu sa natpisom "cepaj tatu, ima novu šeficu", što je svima izmamilo osmeh na lice.

- Više sam se ja uplašio nego Dea, da vam kažem! Ona je to sve lagano podnela - rekao je Dein muž na slavlju.

- Bilo je suza radosnica, volim je najviše na svetu, ona je najveći borac! Prvi utisci su fantastični, najsrećniji sam! Dea je birala ime, a devojčicu sam držao kad se rodila, al' na kratko, 5, 10 minuta - otkrio je on.

1/5 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram

Otkrila detalje porođaja

- Odlično sam, hvala, predivno sam. Porođaj je protekao u najboljem redu, vidite da sam nasmejana i da je sve dobro, bebica je odlično, rekla je Dea pa otkrila na koga beba liči.

- Beba je miks, ali pošto mirnije spava onda je tatina.

- Stvarno su svi super ovde u Frontu, svima nam je to dobar izbor. Svi su bli predivni osećala sam se mažena i pažena zahvaljujuči celom osoblju. Hvala svima na porukama i pozivima. Ovi ljudi su mi ulepšali porođaj. Mama je tu, mama se ne odvaja.