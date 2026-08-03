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Prethodne tri večeri na stadionu Koševo u Sarajevu obeležene koncerima Dina Merlina, a pojedini posetioci su bili nezadovoljni organizacijom. Naime, kako su tvrdili, nisu bili ispoštovani, te iako su kupili karte za koncert, nisu mogli pristupiti stadionu.

Zbog toga su najavljene kolektivne tužbe protiv pevača, a Dino se sada oglasio i otkrio kako se osećao na koncertima.

"Ostat će ove naše tri noći..."

1/5 Vidi galeriju Pevač u epicentru neprilika Foto: BoBa Nikolić, Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, Boba Nikolć

- Kad se moj život malo prosije, pa na vrhu ostane ono najkrupnije, ostat će ove naše... Tri noći - napisao je prvo, izmenivši stihove svoje pesme "Sito".

- Hvala Sarajevo! - dodao je Dino, pa otkrio kako se osećao.

- Hvala što sam se osećao ovako dobrodošao, tako blizu kuće - istakao je pevač na društvenim mrežama.

"Ide kolektivna tužba"

Podsetimo, nakon haosa i skandala koji su izbili u petak tokom prvog koncerta Dina Merlina na Koševu u Sarajevu, oglasila se i žena koja nije uspela da uđe na stadion.

Foto: Preent Screen

Dotična gospođa je ispod videa na kome se vidi kako preprodavci prodaju lažne karte na Baščaršiji, napisala da se sprema tužba protiv Merlina i organizatora koncerta, navodeći pri tome da je reč o pevačevoj firmi.

Ona tvrdi da je kartu kupila kod zvaničnog distributera, ali je opet "izvisila".

1/5 Vidi galeriju Stiglo objašnjenje oko koncerta Foto: Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, BoBa Nikolić, Željko Vidinović

- Ja sam kupila četiri karte na platou Skenderija od zvaničnog distributera firme Adriaticket, koja je u vlasništvu Merlinovog menadžera. Došle smo tri sata pre koncerta, čekale u redu, prošle kapiju, međutim ostale smo sa još par hiljada ljudi pred ulazom za parter 1, jer je stadion bio prepun i kapije su zatvorili, a on je počeo da peva u 21:15. Tada se desio onaj snimak kako vičemo što se čulo i unutra, i on je čuo, i ima snimak kako skida slušalicu, osluškuje i samo se nasmejao. Zato, naš dobri adžija, ide ti kolektivna tužba za naknadu troškova i molim sve koji ovo čitaju, a prevareni su tu noć, da se pridruže grupi na Fejsbuku "Kolektivna tužba protiv Dine Merlina i Adriaticket firme", napisala je jedna žena u komentar, pa dodala: "Dinina firma Magaza je organizator. Sve informacije su dostupne javno i mogu se izguglati.

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