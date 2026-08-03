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Anastasija Ražnatović je nedavno postala mama, a čestitke se i dalje nižu. Mnogi njeni saradnici i prijatelji sa domaće estrade su joj javno uputili najlepše želje, a sada je to uradila i Ana Nikolić. Iako s dobrom namerom, Ana je napravila mali peh, a zbog toga je privukla pažnju javnosti.

Ana je odlučila da javno uputi čestitku Anastasiji, pa je podelila stari snimak mlađe koleginice uz srdačnu poruku novopečenoj majci, ali i bebi.

Ana je u svojoj objavi napisala sledeće:

- Draga, čestitam tebi i tvom dragom bebu, da nam je živa i zdrava, volimo te Tara i Ana - pisalo je.

Foto: Printscreen Instagram

Ipak, ono što je ovu čestitku učinilo viralnom na društvenim mrežama bio je jedan simpatičan propust. Ana je, naime, prilikom objave greškom označila pogrešan profil, umesto Anastasijinog, tagovala je profil njenog ormara.

Prve slike trudne Anastasije

Podsetimo, Anastasija Ražnatović iznenadila je pratioce na Instagramu kada je, samo nekoliko dana nakon što je na svet donela sina Ilijana, podelila fotografije nastale tokom trudnoće koju je uspešno sačuvala od očiju javnosti.

Ćerka Svetlane Cece Ražnatović punih devet meseci nije želela da govori o drugom stanju, niti je objavljivala fotografije na kojima se vidi trudnički stomak, te je to samo za njoj bliske ljude bila poznata informacija.

Foto: Printscreen/Instagram

Zbog toga su nove objave izazvale veliko oduševljenje među njenim pratiocima.

- Hvala Isusu - napisala je Anastasija ispod fotografija.

Na fotografijama se vidi Anastasija u opuštenim izdanjima sa izraženim trudničkim stomakom, dok joj u pojedinim trenucima društvo pravi suprug Nemanja Gudelj. Par nije skidao osmeh sa lica, a nežni kadrovi svedoče o tome koliko su uživali iščekujući dolazak naslednika.

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