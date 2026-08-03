Slušaj vest

Stefan Đurić Rasta je još jednom pokazao koliko je vezan za svoju ćerku Taru koju je dobio u braku sa Anom Nikolić, ovog puta, njega su emocije ponele usred nastupa. To nije bilo bez razloga, reč je o velikom danu za njega i njegovu bivšu suprugu.

Tara je bodrila svog tatu iz prvog reda na minulom nastupu, sve dok Rasta u jednom trenutku nije hitno prekinuo nastup! On je sišao među publiku kako bi došao do svoje mezimice i poljubio je.

Foto: Printscreen Instgram

- Srećan rođendan anđele najlepši - napisao je Rasta uz emotivan kadar koji je zabeležio, pa postavio na društvene mreže.

Tara se rodila u avgustu 2017. godine, a iako su Ana i Rasta krenuli svojim putem nakon kraha braka, oni su i te kako posvećeni ćerkici.

Anu preplavile emocije

Podsetimo, Ana Nikolić po svemu sudeći ponovo je osetila nalet emocija i nostalgije za prošlim vremenima, pa je svoje pratioce na društvenim mrežama iznenadila objavom kakvu dugo nisu očekivali. Naime, Ana je podelila nekoliko zajedničkih fotografija sa bivšim suprugom Stefanom Đurićem Rastom, evocirajući uspomene na period njihove velike ljubavi i braka.

1/5 Vidi galeriju Nekadašnji supružnici u korektnim odnosima Foto: Damir Dervišagić, Nikola Anđić, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić, Stefan Stojanović MONDO

Posebnu pažnju privukao je izbor muzike kojom je pevačica propratila fotografije. Ana je uz njihove zajedničke trenutke postavila emotivnu pesmu Dina Merlina „Sito“, čiji stihovi govore o prolaznosti, ljubavi i uspomenama koje ostaju duboko u čoveku čak i kada se život promeni.

Na fotografijama koje je objavila mogu se videti nasmejani Ana i Rasta iz perioda kada su uživali u ljubavi, putovanjima i zajedničkom životu. Reč je o privatnim trenucima koji do sada nisu često bili dostupni javnosti, zbog čega je objava izazvala lavinu komentara među njenim pratiocima.

BONUS video: