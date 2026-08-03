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Pevačica Bebi Dol, koja je 1991. godine sa hitom "Brazil" predstavljala Jugoslaviju na Evroviziji, povukla se iz javnosti, ali o njenom muzičkom tragu i dalje se priča. I dok se njene pesme i danas slušaju sa istim žarom, malo ko zapravo zna koliko legendarna umetnica ima godina, kao i da je u potpunosti promenila svoj identitet.

Iako je publika pamti po neverovatnoj energiji i nesvakidašnjem imidžu, mnoge iznenadi podatak da je pevačica rođena 2. oktobra 1962. godine i da je odavno u sedmoj deceniji života.

Ona će tako na jesen napuniti 64 godine, a mnogima izgleda dosta mlađe.

1/9 Vidi galeriju Bebi Dol prvi put nakon dugogodišnje pauze Foto: Printscreen YouTube

Zaboravite na Draganu Šarić

Iako je decenijama bila Dragana Šarić, pevačica je odlučila da napravi potpunu zakonsku promenu.

U njenim ličnim dokumentima danas piše potpuno novo ime - Dana Todorović.

"Jednostavno, odlučila sam da se više ne zovem Dragana Šarić jer mi je to dosadilo, ali i zato što želim da započnem novi život. Promenila sam ime u Dana Todorović. Dana je moje crkveno ime, a Todorović sam uzela od supruga. Mnogo mi se sviđa kako mi stoji i volela bih da me ljudi ubuduće zovu tako", otkrila je pevačica ne tako davno.

Podsećamo, pevačica je od 2014. godine u braku sa Aleksom Todorovićem, koji je odrastao u Los Anđelesu i radi kao profesor književnosti i ruskog jezika.

Ko je zaslužan za nadimak Bebi Dol?

Ovako je nekad izgledala Bebi Dol:

1/14 Vidi galeriju Dragana Šarić Poznatija kao Bebi Dol Foto: Printscreen/Youtube

Zanimljivo je i poreklo njenog čuvenog umetničkog imena pod kojim ju je pamti ceo region.

Naime, nadimak Bebi Dol osmislio je muzičar i kreativci Srđan Šaper početkom osamdesetih, u noći kada se osmišljavao omot za njen prvi singl, a sve sa ciljem da sačuva svoju privatnost na početku karijere.