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Pevačica Katarina Živković proslavila je sinu Stefanu drugi rođendan. Slavlje je bilo upriličeno u porodičnoj vili u Beogradu, u društvu najmilijih.

Katarina Živković se pobrinula za svaki detalj, dekoracija je bila čarobna, a sve je bilo u pravo belim tonovima.

Baloni i motivi trkačkih automobila su dominirali prostorom, a slavljenik je od malih nogu pravi šmeker, a mama ga je stilizovala od glave do pete.

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1/14 Vidi galeriju Pevačica Katarina Živković proslavila je sinu Stefanu drugi rođendan. Slavlje je bilo upriličeno u porodičnoj vili u Beogradu, u društvu najmilijih. Foto: Bojana Žuža

On je nosio bele bermude i plavu košulju, a sa mamom je oduvao svećicu na torti.

Među zvanicama je bila i pevačica Milica Todorović, Katarinina dugogodišnja prijateljica. Njih dve su ukrstile glasove u jednom trenutku i dovele atmosferu do usijanja.

Kaća želi proširenje porodice

Podsetimo, Kaća je nedavno govorila o proširenju porodice.

- Stvarno je teško, ono što gledate na Instagramu one savršene mame, koje sve postižu, ja verujem da je nekim ljudima tako. Teško je jer sam ja samokritična, surovi perfekcionista, želim da budem na svim poljima savršena. Želim da budem savršena majka, da budem savršena u poslu i onda to nekada ume da bude opterećenje. Nije lako, al je jako - rekla je ona kroz smeh, otkrivajući nam da li je popustljiva mama:

1/13 Vidi galeriju Katarina Živković Foto: Marko Karović, Kurir, Print Screen

- Mali je, beba je, sladak je, šta god da uradi, meni je to veliko kao kuća. Šta god da uradi, ja mislim: “Vau, to može samo moje dete”. Nisam popustljiva mama ni sada kada je jako mali, neću biti ni kasnije, jer živimo u jako opasnom vremenu, kada su narativ preuzele društvene mreže, lažni profili koji daju sebi za pravu da svašta nešto napišu i pošalju. Morate da budete psihički stabilni da sve izgurate. Zamislite kada vi date malom detetu telefon u ruke i pročita neke stvari o sebi ili dobije neke poruke uznemirujućeg sadržaja, zamislite kako to utiče ne samo na dečju, već i ljudsku psihu. Živimo u opasnim vremenima. Naše detinjstvo ne može da se uporedi sa ovim vremenima, ne samo za decu, nego i za nas matore.

Katarina ne krije i da bi volela proširenje porodice, te da sinu podari brata ili sestru.

- To je moja želja ceo život, to se negde i podrazumeva, ali sada su mi želje samo poslovne prirode, znam da je sve ovo drugo kako treba, jer dajem svoj maksimum - rekla je ona, pa otkrila na koga maleni Stefan liči:

- Stefan fizički liči na tatu. Nema mamin karakter, ali mali je, mislim da će mnoge stvari da se promene.