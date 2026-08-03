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Iako u poslednje vreme nemamo prilike da je vidimo u javnosti, Tanju Jovićević i danas pamte kao veliku jugoslovensku zvezdu. Nažalost, život je nije mazio, a kada je učestvovala u rijalitiju, ispričala je potresne detalje iz svog života, nakon čega je nestala sa javne scene.

Izgubila stan u Beogradu i ostala na ulici

1/6 Vidi galeriju Tanja Jovićević Foto: Damir Dervišagić, Pritnscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Rokerka je u jednom trenutku ostala na ulici, izgubila stan u Beogradu, biznis joj je propao, a ovako je govorila o svom životu:

- Joj, ne znam šta da kažem. Nemam ja recept za preživljavanje, ali svaki novi dan je prilika da sačekate i vidite šta će se desiti. Ja sam prilično nestrpljiva osoba i sad se lečim od te neuroze, mislim ja sama sebe lečim. Trudim se da budem strpljiva, međutim najgore je što nemam toliko svirki koliko bih volela i što se ne družim sa ljudima sa kojima bih volela. Dakle, to je meni užasan hendikep, to mi najviše nedostaje. Ali dobro, biće kako Bog kaže - rekla je rokerka svojevremeno.

Zbog loših poslovnih poteza izgubila je stan u Beogradu, pa je upitana o kojim biznisima je bila reč.

- Ma nije bitno. Bitno je da su propali, rekla je.

Htela da se zamonaši

Dok je živela u iznajmljenom pansionu na Ibarskoj magistrali, prolazila je kroz izuzetno težak period. Toliko joj je bilo teško da je razmišljala i o tome da se zamonaši, a jedini oslonac nalazila je u veri.

1/5 Vidi galeriju Tanja Jovićević Foto: Printscreen/Premijera

- Bog je uvek bio uz mene, zašto ne bi bio i tad? Šta ću ja u ovom gradu? Šta ću ja u bilo kom gradu gde me neće? Ali pošto još uvek imam šta da kažem ne bih ja otišla u monaštvo iz ogorčenja i razočarenja nego zato što jednostavno nisam videla kako dalje. I eto, Gospod me je ipak ostavio u ovom vavilonu pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje - prisetila se pevačica bolnih trenutaka.

U želji da obezbedi sebi sigurniju budućnost, rokerka je prihvatila učešće u rijalitiju i odustala od namere da se preseli u manastir.

- Trebalo je da idem i na brod i da se preselim odavde, ali u tom trenutku je bila jedina realna poslovna ponuda i ja sam pristala na to - izjavila je Tanja u emisiji „Una, due, tre“.

Hranila se u narodnoj kuhinji

Tanja je jednom prilikom za "Blic" govorila o teškom finansijskoj situaciji i priznala da su joj komšije pomagale.

Foto: Printscreen

- Mnogi ljudi koji nisu morali da mi pomognu, mnoge neke komšije koje nisu upoznate s tim ko sam i šta sam, su mi pomagale onako iskreno. I sa hranom i svašta nešto. Bilo je tu i narodne kuhinje. Pa šta da radim? Nekako moram da preživim.Nije meni glad pravila problem, meni je više to što mi ljudi ne veruju da sam gladna pravilo problem. I ne možete nikog ubediti da ste zaista u takvoj situaciji. Ali uvek se nađe neko ko vam pomogne. Nahrani se i rečju i hranom, a to obično nisu ljudi koji su vam bili bliski. To su ljudi koji se odjednom pojave u vašem životu - rekla je emotivno Tanja, pa dodala:

- Ništa to nije strašno. To niko nije znao. Jer sam ja kada budu svirke uspem da se izvučem. ne samo finasijski, nego budem i sa ljudima. Oživim kada sam ljudima. Kada su bili radikalni momenti niko to nije prepoznao. Ja mislim da je sve za čoveka. Ako mislite da je sramota? Ne. Ja sam srela tamo toliko divne ljude, koji su u mnogo goroj situaciji od mene, ali i to sam videla. Nije to ništa strašno - rekla je tada.

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