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Mina Naumović bila je jedno od zaštitnih lica emisije "Amidži šou" u kojoj se i zbližila sa Ognjenom Amidžićem, sa kojim je kasnije stupila u brak. Nakon što je ostala u drugom stanju i dobila dvoje dece, povukla se iz projekta i posvetila porodici.

Sada je putem Instagrama odgovarala na pitanja svojih pratilaca, a jedno od njih odnosilo se upravo na njen eventualni povratak u popularnu emisiju.

1/10 Vidi galeriju Porodična idila Ognjena i Mine Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

"Kada se vraćaš u Amidži šou? Tvoj segment "Pazi Mina" je bio najbolji u okviru emisije" – glasilo je pitanje.

- Lepo je čuti ovo. Ipak, moji poslovni planovi nisu vezani za povratak - napisala je Mina i iznenadila mnoge.

Tokom razgovora sa pratiocima osvrnula se i na temu manifestovanja, otkrivši svoj stav o ovom sve popularnijem konceptu.

- Ne. Naročito ne u mejnstrim obliku koji se propagira. Štaviše, mislim da je to jako opasno. Mislim da čovek treba da bude zahvalan na onome što ima, a radi na onome što želi. Ne poznajem nikoga kome je “vibriranje na pravoj frekvenciji” donelo nešto. Vizualizacija može da bude odličan alat za motivaciju, ali tek kada je prati konkretna akcija.

Suočavali se sa osudama

Podsetimo, iako uživaju u porodičnom životu, Mina se ponekad suočava sa negativnim komentarima i osudama na račun njihovog odnosa, zbog čega je svojevremeno na Instagramu odlučila da pokaže kakve poruke dobija.

Sve je počelo nakon što je na svom profilu podelila razmišljanje o važnosti porodice:

1/5 Vidi galeriju Mina Naumović Foto: Printscreen

- To što ponesemo iz kuće - to nam je. Sve je posle kroz život samo nadgradnja. Srećna sam i zahvalna što bolje temelje nisam mogla imati.

Šok poruka

Ubrzo su usledile oštre uvrede jednog pratioca:

- Lepo te je mama naučila da rasturaš tuđe brakove, zavodiš i otimaš tuđe muževe i oca detetu, svaka čast. Bravo za roditelje i vaspitanje.

Mina je tada odlučila da javno objavi poruku i odgovori:

- Ja vas molim da ne preskačete terapije i da mi se skinete sa vrata - napisala je Mina tada.