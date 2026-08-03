Slušaj vest

Mnogi su i dalje saglasni u jednom - voditeljka Nikolina Pišek se ne manja otkako je prisutna na malim ekranima. Sve od prvog medijskog pojavljivanja, pa do danas, prate je epiteti fatalne žene kojoj godine ne mogu ništa.

Zbog toga se i danas mnogi pitaju kako uspe da održi tako savršenu liniju. S obzirom na to da je prilično aktivna na društvenim mrežama, njenim pratiocima je nakon nove objave bilo jasno u čemu je tajna.

Ona je pokazala kako trenira u teretani, a mnoge je dodatno oduševila njena forma, budući da ima 53 godine.

00:17 Nikolina Pisek trenira Izvor: instagram/nikolina_pisek

Dok su u pozadini svirale šaljive pesme, pokazala je trening za ruke, noge, zadnjicu i leđa, a uski topić i helanke dodatno su istakli njenu zategnutu figuru.

Evo kako se hrani

Podsetimo, Nikolina je jednom prilikom govorila o tome kako se hrani, prenose domaći mediji.

- Pomalo neredovno. Ne doručkujem. Ne stižem. Preko dana isto pomalo, jer kada sam u brzini, ne volim biti opterećena. Ne jedem meso, nadoknađujem proteine. Uzimam kolagen i jedem puno povrća.

1/8 Vidi galeriju Nikolina Pišek Foto: Printscreen

Ona je, takođe, uverena da je ključ u balansu, te kada su joj pratioci tražili savet kako najlakše smršati.

- Ajoooooj. Staviti katanac na frižider. Ukinuti ugljenehidrate. Meni pomaže intermittent fasting - da se u danu jede unutar 6 do 8 h, ostalo se posti. Dosta tečnosti da pokrene limfu - savetovala je Pišek i dala primer savršenog doručka.

- Naravno da jedem, čak i poprilično. Evo jedan primer laganog i prefinog obroka. Tanki omlet, s nadevom od sira i spanaća te salata od matovilca kao prilog. Divotica.

BONUS video: